The Boys: Amazon vicina all'approvazione dello spinoff, Lizze Broadway nel cast

Amazon è sul punto di approvare la serie spinoff di The Boys, mentre si celebra l'arrivo nel cast di Lizze Broadway che affiancherà il preannunciato Jaz Sinclair come svela Variety.

Lo spinoff sarà vietato ai minori ed esplorerà le vite dei Supes che frequentano un college gestito da Vought International, alle prese con gli ormoni ed incredibilmente competitivi mentre mettono alla prova i propri limiti fisici, sessuali e morali, entrando in competizione per ottenere i migliori contratti nelle città migliori.

Lizze Broadway sarà Emma, una giovane supereroina, Jaz Sinclair avrà la parte di Marie.

Il pilot dello spinoff sarà scritto da Craig Rosenberg e nel team di produttori ci saranno anche Eric Kripke, Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Pavun Shetty e gli autori del fumetto Garth Ennis e Darick Robertson.

Le riprese della terza stagione di The Boys sono intanto in corso nella città di Toronto, in Canada.

Nel cast di The Boys troviamo Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capon, Karen Fukuhara, Nathan Mitchell, Aya Cash e Colby Minifie.

Le prime due stagioni di The Boys sono disponibili su Amazon Prime Video. Al momento sono in corso in Canada le riprese della terza stagione.