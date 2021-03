The Boys 3: il costume di Soldier Boy nelle nuove foto dal set

Mentre la new entry Jensen Ackles aspetta di fare il suo debutto sul set di The Boys 3, nuove foto svelano il costume del suo personaggio, l'atteso Soldier Boy.

Tra i nuovi arrivi di The Boys 3 il personaggio più atteso è senza dubbio Soldier Boy, un Super che si preannuncia ancor più sadico e folle di Patriota. A interpretarlo è la star di Supernatural Jensen Ackles di cui intravediamo il costume nelle nuove foto dal set della serie Amazon, in lavorazione a Toronto, in Canada. Nei fumetti, Soldier boy è una sorta di parodia di Captain America e nel suo costume non manca lo scudo che non compare nelle prime foto rubate dal set.

The Boys 3: Karl Urban svela la prima foto di Billy Butcher

Toronto Filming ha diffuso le foto specificando che quello che vediamo con indosso il costume di Soldier Boy non è Jensen Ackles, ma la sua controfigura.

Da quanto possiamo intuire, la lavorazione di Dawn of the Seven, il film sui Sette Super, si è ormai conclusa e Soldier Boy sta percorrendo il red carpet della premiere tra due ali di folla.

Nel cast di The Boys troviamo Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capon, Karen Fukuhara, Nathan Mitchell, Aya Cash e Colby Minifie.

Le prime due stagioni di The Boys sono disponibili su Amazon Prime Video.