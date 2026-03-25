"Non sarà come Il Trono di Spade", lo showrunner di The Boys rassicura i fan sul finale

L'autore della serie Prime Video è corso ai ripari assicurando che l'ultima stagione non sarà deludente come quella della serie HBO ancora oggi indicata come metro di paragone negativo

Dopo l'arrivo del trailer della quinta e ultima stagione di The Boys, i fan si sono scatenati online sul tipo di finale che vedremo per la storia del team di Billy Butcher nella sua crociata contro Patriota e i Super.

Per stemperare le preoccupazioni dei fan dello show, l'autore e produttore esecutivo Erik Kripke ha voluto rassicurare tutti che non si tratterà di una conclusione in stile Il Trono di Spade, che all'epoca aveva deluso tutti i fan dello show HBO, anche perché la serie Prime Video non poteva contare sullo stesso budget.

The Boys 4: un'immagine della serie Prime Video

Il finale di The Boys sarà pieno di scontri e catarsi

Anticipando ciò che ci aspetta, Kripke ha rivelato: "È un mondo completamente trasformato. È il mondo di Patriota e, purtroppo, ci viviamo tutti dentro".

Kripke ha proseguito: "Starlight sta organizzando una resistenza disperata, ma i Boys sono dispersi. Frenchie, Latte Materno e Hughie sono stati catturati. Abbiamo parlato molto della Resistenza francese e delle fughe dai campi di prigionia. Stavamo davvero lavorando a una stagione di quel tipo. Voglio dire, non ci sono scene di battaglie gigantesche perché non abbiamo il budget de Il Trono di Spade, ma ci sono molti scontri diretti; molte delle persone che vorreste vedere scontrarsi si scontrano davvero. Spero che sia catartico ed emotivamente soddisfacente, ma sono un po' terrorizzato".

A giudicare da queste anticipazioni di Kripke, sembra che i fan della serie vedranno finalmente Patriota e Butcher affrontarsi faccia a faccia, senza alcuna interferenza esterna. Inoltre, è probabile che Latte Materno abbia il suo tanto sperato confronto finale con Soldatino.

The Boys 4: un'immagine della serie Prime Video

The Boys, la trama della stagione conclusiva

Nella quinta e ultima stagione si assisterà a un'ultima resa dei conti, che culminerà nello scontro decisivo. Quando riprenderà la narrazione, infatti, è Patriota a dominare il mondo, completamente in balia dei suoi capricci irrazionali ed egocentrici. Hughie, Latte Materno e Frenchie sono imprigionati in un "campo di libertà".

Annie lotta per organizzare la resistenza contro la schiacciante forza dei Super. Kimiko non si trova da nessuna parte, ma quando Butcher riappare, pronto e disposto a usare un virus che spazzerà via tutti i Super dalla faccia della terra, scatenerà una serie di eventi che cambieranno per sempre il mondo e tutti coloro che lo popolano.

Quando uscirà in Italia l'ultima stagione

La quinta stagione di The Boys uscirà anche in Italia l'8 aprile 2026 su Amazon Prime Video, in contemporanea con il resto del mondo: quel giorno verranno pubblicati i primi due episodi, mentre i successivi arriveranno con cadenza settimanale fino al finale previsto per il 20 maggio 2026, chiudendo definitivamente la serie.