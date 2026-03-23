The Boys 5 tra nostalgia e il finale in arrivo: l’intervista a Colby Minifie e Susan Heyward

I viaggi seriali sono quelli a cui siamo più legati e inevitabilmente, quando la meta si avvicina, un certo senso di malinconia si affaccia all'orizzonte. Ce ne siamo resi conto nei giorni scorsi a Roma, quando abbiamo potuto seguire tutta l'attività promozionale relativa a The Boys 5, ultima stagione di una delle serie fenomeno degli ultimi anni.

Iniziata nel 2019, è in procinto di concludersi con gli ultimi episodi che saranno disponibili a partire dall'8 aprile fino a un finale previsto per il 20 maggio.

Susan Heyward alla premiere romana di The Boys 5

Un'ultima porzione di storia che è stata lanciata con una premiere tenuta proprio nel nostro Paese, con partecipazione di ben 14 membri del cast e lo showrunner Eric Kripke. Proprio a margine di questa serata romana, è stato possibile incontrare anche parte del cast per affrontare quello che è stata l'esperienza della serie, concentrandoci su un aspetto preponderante quando la fine dei giochi si avvicina: tirare le somme, tra ricordi e nostalgia in agguato.

Ecco cosa ci hanno raccontato Colby Minifie e Susan Heyward, interpreti di Ashley Barrett e Sister Sage.

Dalla quarta stagione a The Boys 5, tra alleanze pericolose, poteri e sentimenti

Prima di tutto guardiamo a ciò che possiamo aspettarci da The Boys 5 relativamente ai loro personaggi, considerando che siamo arrivati alle interviste avendo potuto vedere un solo episodio dell'ultimo ciclo. "Beh, Sage ha passato tutta la quarta stagione cercando di convincere Patriota a fidarsi finalmente di lei, ad ascoltarla finalmente" ci ha raccontato Susan Heyward facendo un punto della situazione, "e penso che abbia sostenuto molto bene la sua tesi alla fine.

Quindi, all'inizio della quinta stagione, sono una squadra, sono allineati. Lei ha più potere di quanto ne abbia mai avuto prima, e così potremo vedere cosa ne farà." E siamo tutti curiosi di vedere proprio questo punto.

"Abbiamo finito la quarta stagione con Ashley che scopre di essere su una lista di persone da uccidere" ha ricordato invece Cobie Minifie facendo un ponte tre il finale della stagione precedente e i nuovi episodi, "quindi corre nell'appartamento di Patriota, prende il Composto V e si unisce alle persone di cui ha avuto più paura e che ha gestito per molti anni.

Nella quinta stagione la troviamo in una nuova posizione, con un nuovo interesse amoroso e nuovi superpoteri. Ma penso che stia ancora cercando di capire la sua posizione rispetto a Patriota, rispetto a Sage, e cercando di trovare un briciolo di moralità."

Il fattore shock di The Boys: le scene più cruente

Colby Minifie con i fan a Roma

Guardando indietro, un aspetto non trascurabile è il cosiddetto fattore shock della serie, visto che The Boys non ha mai rinunciato a spingersi oltre da questo punto di vista. Quali sono secondo loro i momenti più scioccanti ed eccessivi della serie? "la prima cosa che mi viene in mente" ci ha detto Colby Minifie, "sono alcune morti di animali, sono tra i momenti più scioccanti. Tra Lucy la balena, il delfino, mangiare l'ottopode, tutte queste cose sono così tristi."

E non potrebbe non essere d'accordo Susan Heyward, che però sottolinea un aspetto: "Sono anche così psicologicamente contorte" ha spiegato infatti, senza fermarsi alla mera immagini shock: "Non è solo l'immagine grafica, è la psicologia di qualcuno che farebbe effettivamente quelle cose." E lo conferma l'interprete di Ashley: "Sì, come Patriota che costringe Abisso a compiere quel tipo di violenza con le uniche creature che possono davvero capirlo per chi è veramente."

Verso il finale nel nome della nostalgia

Finale però significa anche dire addio a questo mondo che le ha accompagnate per diversi anni. Cosa mancherà di più alle due attrici? "Le persone" ci dicono in coro. "È una squadra incredibile, tutti sono così talentuosi, laboriosi, inventivi e creativi. La troupe ha lavorato sodo, è stata sul set tutto il giorno, tutti i giorni. Mi mancherà il loro atteggiamento, erano così felici di essere lì, divertenti, coinvolgenti... e non si sono mai lamentati di nulla nei freddi inverni di Toronto."

Una scena della quarta stagione della serie

E per sopperire a questa nostalgia, c'è un oggetto, un prop che si sono portate a casa come ricordo di The Boys "Ho portato a casa alcune cose dal TruthCon, dove Sage incontra Firecracker" ha ricordato Susan Heyward, "avevano magliette e cappelli fantastici per tutte queste diverse teorie del complotto. Mi diverto a indossarli nel mondo reale dove la gente non ha idea del contesto." E anche Colby Minifie non ha rinunciato a tenere qualcosa con sé: "E io ho preso il maggior numero possibile di abiti di Ashley!"

Tra poteri e gelosie

Susan Heyward posa alla premiere di Roma

Altro punto che ci incuriosisce riguarda i poteri dei personaggi della serie. Se potessero rubare il potere di un altro qualunque dei personaggi della serie, quale sarebbe? "Quel cervello!" Ci dice Susan Heyward, "La capacità di aggregare tutte quelle informazioni" ma con un'accortezza: "Proverei ad aggiungerci l'avere degli amici, perché la sua intelligenza la isola molto. Se potessi fondere il cervello e il cuore, penso sarebbe fantastico." Ed è d'accordo Colby Minifie: "Penso che sarebbe davvero difficile essere la persona più intelligente del mondo, perché sei tipo 'oh, tutti gli altri non capiscono'." Eppure prenderebbe lo stesso suo potere!