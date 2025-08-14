The Boys 5: Jared Padalecki svela quando i fan di Supernatural potranno vedere la reunion con Jensen Ackles

Durante una recente convention, l'attore ha dichiarato quando farà il suo debutto nello show targato Prime Video accanto all'amico e collega.

Nella stagione 5 di The Boys si assisterà anche a una reunion di Supernatural e, per la gioia dei fan, Jared Padalecki ha rivelato quando farà il suo debutto nella serie.

Non proseguite, ovviamente, con la lettura se non volete anticipazioni sulla prossima stagione dello show targato Prime Video.

Gli spoiler su The Boys 5

Durante l'evento Fan Expo che si è svolto a Boston, Jared Padalecki ha rivelato in quale episodio farà il suo debutto nello show in cui ha recitato anche Jensen Ackles.

The Boys: Jensen Ackles con indosso il costume di Soldier Boy

L'attore, parlando del suo debutto in The Boys, ha dichiarato: "Avviene nell'episodio 5 della quinta stagione".

Padalecki ha poi anticipato che Amazon dovrebbe distribuire sulla piattaforma di streaming l'ultima stagione, le cui riprese si sono già concluse, suddividendola in due parti: "Penso che proporranno i primi quattro episodi e poi passerà un po' di tempo e distribuiranno le ultime quattro puntate".

Il personaggio affidato alla star di Supernatural

Jared ha quindi parlato del legame tra il suo personaggio e Soldatino, la parte affidata a Jensen Ackles: "Posso anticipare solo questo, il mio personaggio è davvero entusiasta nell'incontrarlo".

La star del piccolo schermo ha condiviso anche un avvertimento rivolgendosi ai suoi fan: "E per chi non ha ancora 18 anni, non guardatela".

Nella serie Amazon creata da Eric Kripke, oltre a Jensen Ackles, recita anche Misha Collins, arrivato nella lunga lista degli interpreti proprio in occasione dell'ultima stagione, entusiasmando i fan di Supernatural che potranno quindi rivedere i loro beniamini insieme sul piccolo schermo dopo la conclusione della storia dei fratelli Winchester.

Le riprese del capitolo conclusivo si sono concluse, ma non è ancora stata svelta la possibile data prevista per l'uscita sugli schermi e bisognerà attendere per scoprirla.