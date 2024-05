Beautiful anticipazioni 19 maggio: Bill e Sheila sconvolgono le vite di Steffy e Finn

Beautiful torna domani, domenica 19 maggio, con un doppio appuntamento in onda alle 13:40 su Canale 5. Grazie alle anticipazioni della trama sappiamo che Katie vorrebbe far ragionare l'ex marito.

La serie statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, fa parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, giorno in cui ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994 va in onda su Canale 5 ed è disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 18 maggio, Brooke e Katie, sconvolte, cercano di darsi delle risposte riguardo all'accaduto. Anche Carter, dopo aver saputo che Sheila è stata scarcerata grazie a Bill, chiede spiegazioni a Finn.

Finn, pur senza entrare nei particolari, conferma a Carter che lui e Steffy sono stati ricattati affinché non testimoniassero. Taylor e Steffy sono andate ad affrontare Bill e Sheila, ma la situazione appare irrimediabile.

Katie va a parlare con Bill implorando di recuperare il senno, ma lui continua a difendere Sheila. Steffy e Finn confidano a Liam e a Hope che Bill ha una relazione con Sheila.

Bill e Sheila

Anticipazioni 19 maggio: Katie cerca di far ragionare Bill

Nelle puntate di questa settimana, abbiamo assistito a una serie di colpi di scena imprevisti. Sheila, ancora in fuga dopo l'evasione dalla prigione, si è rifugiata a casa di Deacon. Nel frattempo, ha iniziato una relazione segreta con Bill Spencer, facendolo innamorare.

Una volta che il magnate è caduto nella rete della Carter, è scattato il piano per liberare la donna. Bill ha ricattato Finn e Steffy, minacciando di denunciare Taylor se loro avessero fatto lo stesso con la donna che ama. La madre di Steffy, infatti, in passato ha sparato a Bill, e lui ha usato questo episodio per fare leva sui due ragazzi.

Venuta a conoscenza di quanto accaduto, Katie, ex moglie di Bill, va a trovarlo cercando di farlo ragionare, ma lui sembra totalmente plagiato da Sheila e non accetta che qualcuno parli male di lei.

Katie Logan vuol far ragionare Bill

Alla fine della discussione tra Bill e Katie, lui caccia di casa l'ex moglie e bacia la sua nuova compagna. Dopo l'assoluzione del Tribunale, Sheila può iniziare una nuova vita accanto a lui, mentre Finn e Steffy sono ancora sconvolti.

Nella clip caricata su Mediaset Infini, Finn rivela a Katie che a liberare Sheila è stato Bill.