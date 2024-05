Endless Love, anticipazioni 19 maggio: Zeynep costringe Ozan a prendere una decisione impulsiva

Ecco cosa succederà nella puntata della soap turca che andrà in onda domani 19 maggio su Canale 5.

Endless Love torna domani domenica 19 maggio su Canale 5 con un triplo appuntamento. Da questa settimana le avventure di Kemal e Nihan prendono il post di Terra Amara anche nello slot dell'ultimo giorno della settimana

La soap turca è stata premiata con l'International Emmy Award.

Nell'episodio del 18 maggio, Zeynep minaccia di togliersi la vita ma viene salvata da Ozan, che le chiede di sposarlo e lei accetta. Kemal riceve in ufficio un abitante del villaggio, che gli comunica la sua resa: dopo essere stato picchiato e minacciato dagli uomini di Emir, ritira l'accusa, come tutti i suoi concittadini.

Kemal, infuriato, va da Emir e scopre che il braccio armato del suo nemico è suo fratello Tarik. Lo affronta, ma Tarik non si lascia convincere: l'unico uomo da cui accetta ordini è Emir.

Kemal mette alle strette Emir

Anticipazioni del 19 maggio: Crisi familiare dopo il matrimonio segreto

Ozan cerca di convincere Nihan a tornare a casa, ma fallisce. Emir minaccia di acquistare la villa di Leyla, costringendo sua moglie ad arrendersi.

Ozan, dopo un confronto con Nihan, inizia a dubitare dei sentimenti di Zeynep e le chiede spiegazioni sul motivo che la spinge ad affrettare il matrimonio. La ragazza, che vuole nascondere di essersi concessa ad Emir, finge di essere delusa e gli restituisce l'anello di fidanzamento. Ozam, temendo di perderla, le chiede di sposarlo immediatamente, i due diventano marito e moglie in gran segreto.

Tarik e Kemal vengono alle mani

Intanto Banu continua a cercare di sedurre Tarik, eseguendo gli ordini di Emir. Lui, sempre più infatuato della donna, la invita a pranzo in un ristorante elegante e costoso, pretendendo di pagare il conto per impressionarla.

Kemal minaccia Emir di rivelare i suoi loschi affari e ottiene il supporto del villaggio per la causa legale contro l'azienda. Sotto pressione Emir è costretto a cedere.

Zeynep e Ozan rivelano a tutta la famiglia di essersi sposati, ma le reazioni sono inaspettate. Vildan caccia violentemente la ragazza. Kemal la riporta a casa, dove i suoi genitori, in preda all'ira e al dolore, cercano di convincerla a divorziare, mentre Huseyin la disconosce come figlia.

Zeynep forza Ozan a sposarla

Ozan va a riprendersi sua moglie i due vanno a vivere presso la famiglia di lui, nella villa di Emir. Nel frattempo Kemal e Tarik vengono alle mani, perchè Kemal ha accusato suo fratello di non aver difeso sua sorella. Nihan, arrivata per parlare dei recenti sviluppi, viene cacciata da Fehime, la donna riversa su di lei tutto l'odio nei confronti della sua intera famiglia.