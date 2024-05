Terra Amara anticipazioni del 17 maggio, Betul spara ad Hakan: il sacrificio per Zuleyha

Nuovo appuntamento in prima serata con Terra Amara e con le anticipazioni della puntata in onda stasera 17 maggio a partire dalle 21:30 su Canale 5, con tre episodi che raccontano un nuovo dramma per Zuleyha.

Le avventure di Zuleyha vanno in onda il venerdì sera e la domenica pomeriggio in attesa del gran finale previsto per la prossima settimana.

Nell'episodio del 12 maggio, dopo la morte di Colak e forte della sua eredità, Betul affronta Zuleyha, ma scopre di essere caduta in una trappola. Viene umiliata dal suo presunto marito davanti a tutta Çukurova.

Fikret chiede a Zeynep di passare insieme il resto delle loro vite. Nel frattempo, Zuleyha scopre che Hakan sta aiutando Abdulkadir a nascondersi dalla polizia.

Betul spara a Zuleyha

Anticipazioni del 17 maggio: La giornata drammatica di Çukurova

Sermin e Betul non riescono a trovare una casa in cui vivere temporaneamente e Betul, bruciante di rabbia per la loro condizione, vuole vendicarsi. Così ruba un'auto, si reca alla villa e spara contro Zuleyha. Tuttavia, Hakan, che si trova lì per dirle addio prima di lasciare Çukurova, le fa da scudo e viene colpito al petto. Soccorso tempestivamente, viene portato in ospedale, ma muore sacrificandosi per salvare Zuleyha.

Hakan si sacrifica per Zuleyha

Accompagnata da Fikret, Zuleyha porta la salma di suo marito a Smirne per i funerali. Nel frattempo, Betul, in fuga, incontra Abdulkadir e Vahap, anche loro ricercati. I due le propongono di scappare con loro in Siria per sfuggire alla giustizia. Sermin, dopo aver trovato riparo nelle baracche dei braccianti, vaga per Adana in cerca di cibo, finché non sviene per la fame e viene soccorsa da Lutfiye. Colak, intanto, diffonde la voce che sia stata Zuleyha a volere la morte di Hakan per ereditarne le ricchezze.

Gaffur e Uzum si preparano per incontrare la donna conosciuta da Gaffur tramite una rubrica di annunci matrimoniali. Cevriye, vedendo l'interesse di Gaffur per un'altra donna, si ingelosisce. Gaffur e Uzum arrivano nel luogo dell'appuntamento, ma dopo aver atteso a lungo invano, Gaffur decide di tornare a casa, convinto che Gulsum, la donna conosciuta tramite la rubrica, non abbia voluto incontrarlo.

Tuttavia, Gulsum si presenta alla villa, decisa ad affrontare Gaffur, convinta che lui l'abbia solo presa in giro. Si scopre che c'è stato un malinteso sul nome della pasticceria in cui dovevano incontrarsi.

Colak diffonde bugie su Zuleyha

Zuleyha, durante un colloquio con il suo avvocato, viene a sapere che Hakan le ha lasciato una fortuna considerevole e decide di dare un nuovo futuro agli abitanti di Çukurova, donando alla città il patrimonio ereditato.