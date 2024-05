The Boys 4: il mondo è sull'orlo del baratro nel nuovo trailer ufficiale

È quasi ora di tornare nel mondo di The Boys. Venerdì sera Prime Video ha sorpreso i fan con un nuovo trailer dell'attesissima quarta stagione di The Boys, che debutterà sulla piattaforma giovedì 13 giugno. Potete vedere il trailer in calce alla news.

Adattamento dell'omonima serie a fumetti, The Boys ha portato il mondo delle avventure dei supereroi a nuove e sanguinose vette. La serie è diventata un vero e proprio successo per Prime Video e ha portato anche al debutto di due serie spinoff, l'animata The Boys Presents: Diabolical e lo spinoff di ambientazione universitaria Gen V.

The Boys 4: Jensen Ackles conferma quel che già sapevamo su Soldier Boy

Di cosa parla la quarta stagione?

Nella quarta stagione di The Boys (qui potete vedere le prime immagini promozionali) il mondo è sull'orlo del baratro. Victoria Neuman è più vicina che mai allo Studio Ovale e sotto il massicicio controllo di Homelander, che sta consolidando il suo potere. Butcher, con pochi mesi di vita, ha perso il figlio di Becca e il suo lavoro come leader dei Boys. Il resto della squadra è stufo delle sue bugie. Con una posta in gioco più alta che mai, devono trovare un modo per lavorare insieme e salvare il mondo prima che sia troppo tardi.

The Boys è interpretato da Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Colby Minifie, Claudia Doumit e Cameron Crovetti. Nella quarta stagione ci saranno anche Susan Heyward, Valorie Curry e Jeffrey Dean Morgan.

The Boys 4, cosa ci lascia in eredità il finale di Gen V

The Boys: un'immagine promozionale della prima stagione

Quando debutterà la quarta stagione di The Boys?

Prima che venisse rivelata la data del 13 giugno, il creatore della serie Eric Kripke aveva lasciato intendere che i camei di Billy Butcher (Karl Urban) e Patriota (Antony Starr) della Gen V avrebbero avuto un impatto sul modo in cui sarebbe stata raccontata la storia della quarta stagione.

"Non saprete quando andrà in onda la quarta stagione di The Boys prima della messa in onda del finale di Gen V", aveva spiegato Kripke. "Ma la maggior parte del montaggio è stato fatto, ora stiamo lavorando sulla musica e degli effetti visivi. Posso dire che dietro le quinte della quarta stagione di The Boys stanno accadendo molte cose".