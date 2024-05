The Boys, le star dello spin-off Gen V appariranno nella Stagione 4 in arrivo?

Con il trailer della Stagione 4 di The Boys uscito il weekend scorso è stata fatta luce sulla trama dei nuovi episodi, che come previsto sarà interconnessa alla storia raccontata in Gen V, lo spin-off dello show che ha debuttato l'autunno scorso su Prime Video.

Non solo i personaggi di The Boys sono apparsi nel marketing di Gen V, ma la serie si è conclusa con una scena post-credit che ha portato Patriota e Billy Butcher all'interno dello spin-off creando una premessa importante per la quarta stagione della serie principale.

Questa interconnessione tra i due show è stata confermata nell'ultimo trailer, in cui compaiono due personaggi di Gen V in un momento che forse non tutti hanno notato.

I due personaggi di Gen V in un momento del trailer di The Boys 4

A circa un minuto dall'inizio del trailer, un rapido momento mostra sia Sam (Asa Germann) che Cate (Maddie Phillips) presenti alla Vought Tower, e apparentemente si trovano nella stanza con l'amministratore delegato della Vought Ashely Barrett e con i Sette.

Come i fan ricorderanno, Gen V si era conclusa con Sam e Cate acclamati come Guardiani di Godolkin, nonostante fossero in realtà gli autori dell'attacco all'Università. Resta da vedere che ruolo avranno questi due personaggi nella quarta stagione di The Boys e se la loro apparizione sarà poco più di un cameo o avrà un ruolo più ampio.

La stagione 4 di The Boys debutterà con tre episodi giovedì 13 giugno 2024 su Prime Video, con nuovi episodi che debutteranno ogni settimana fino al finale di stagione, previsto per giovedì 18 luglio.