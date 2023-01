The Boys 4, Nathan Mitchell su Black Noir: "Sarebbe divertente andare nella direzione opposta"

Nathan Mitchell, l'interprete di Black Noir in The Boys, commenta il ritorno del personaggio nella quarta stagione della serie, e cosa gli piacerebbe vedere.

Le riprese della quarta stagione di The Boys sono già iniziate, e uno degli attori che a quanto pare vedremo tornare sarà Nathan Mitchell, che finora ha interpretato Black Noir nella serie Amazon... Ma per ovvie ragioni, nei nuovi episodi ci sarà qualcosa di diverso, e l'attore ne ha parlato in una recente intervista.

Seguono spoiler terza stagione di The Boys.

Nella scorsa stagione della serie Amazon ideata da Eric Kripke, Seth Rogen e Evan Goldberg, The Boys, abbiamo assistito alla morte di Black Noir per mano di Homelander, ma Kripke ha già rivelato che questa non sarà l'ultima volta che vedremo Nathan Mitchell sullo schermo, né l'ultima in cui vedremo Black Noir.

Ma allora cosa c'è da aspettarsi per la quarta stagione?

"Se dovessimo tornare con il personaggio e proporne una nuova versione... Penso che finora abbiamo visto una versione molto stoica di Black Noir, per cui se dovessimo fare qualcosa di nuovo, sarebbe certamente divertente seguire la direzione opposta" ha ammesso uno spiazzato Mitchell (che pare non sapesse fosse stato reso noto il suo ritorno nella serie) durante un'intervista con The Movie Dweeb, come riporta Comicbook.

The Boys 4: Jeffrey Dean Morgan nel cast dei nuovi episodi

"Credo che, quando hai a che fare con i personaggi, una cosa davvero interessante interessante sia il [concetto di] contrasto" continua l'attore "E alla base di Black Noir, per me, c'è sempre stato il contrasto. L'idea che ci troviamo davanti questo killer super intenso, minaccioso e che incute paura, ma poi... Parla con dei cartoni. Ha degli amici immaginari, ed è estremamente sensibile".

Chissà cosa ci proporrà Amazon per questa nuova stagione... E voi, cosa vi aspettate da The Boys 4?