The Boys 4: Rosemarie DeWitt sarà la madre assente di Hughie

La squadra di The Boys 4 si amplia con l'arrivo di tre nuovi membri del cast tra cui Rosemarie DeWitt, che interpreterà la madre di Hughie ( Jack Quaid); con lei in arrivo anche Rob Benedict ed Elliot Knight, i cui ruoli non sono ancora stati rivelati.

Le aggiunte precedentemente annunciate alla prossima quarta stagione sono Susan Heyward (nel ruolo di Sister Sage), Valorie Curry (nel ruolo di Firecracker) e Jeffrey Dean Morgan come guest star ricorrente. Anche Cameron Crovetti, che interpreta il figlio facilmente influenzabile di Patriota, è stato promosso a personaggio regolare della serie.

The Boys 4, Jessie T. Usher: "Il tasso di violenza sarà sorprendente"

Per molto tempo si è pensato che la madre di Hughie fosse morta, lasciando Hugh Campbell Sr. (Simon Pegg) a crescere il figlio da solo. Tuttavia, il finale della seconda stagione ha rivelato che in realtà la donna li aveva abbandonati quando Hughie aveva 6 anni.

Hughie lo rivela nell'episodio in questione rivelando, "Era come se fosse suonato un allarme silenzioso, e lei diceva, 'si fottano, è ora di andare!'". Tutto quello che la madre di Hughie lascia dietro di sé è l'amore per Billy Joel e la determinazione a non essere come lei. Una popolare teoria dei fan sostiene che la madre di Hughie sia in realtà una Super e che questo l'abbia spinta ad abbandonare la famiglia per proteggere suo figlio, ma la sua vera natura rimane un mistero... almeno per adesso.