The Boys 4, Jessie T. Usher: "Il tasso di violenza sarà sorprendente"

Finora la serie The Boys ci ha regalato numerose sequenze ad alto tasso di gore. A quanto pare niente rispetto a quanto ci attende nella quarta stagione dello show Prime Video, la cui violenza sorprenderà tutti, come promette l'interprete di A-Train, Jessie T. Usher.

La quarta stagione di The Boys è attualmente in lavorazione a Toronto. Dal set, Jessie T. Usher ha rilasciato un'intervista a Collider in cui rivela alcune anticipazioni sui nuovi episodi.

Nel corso dell'intervista il discorso è caduto su una foto pubblicata dall'account Twitter ufficiale di The Boys all'inizio di settembre in cui vediamo A-Train con la faccia coperta di sangue (trovatre la foto qui sopra). Parlando della violenza contenuta nella serie, Usher ha risposto: "Non posso dire se è più o meno. Quello che posso dire è che è sorprendente. È sorprendente. È sorprendente per tutti. Questo è tutto ciò che posso dire!"

Il personaggio di A-Train non è estraneo ad alcuni dei momenti più brutali dello show. Il personaggio viene introdotto in una delle scene più celebri dell'incipit dell prima stagione, in cui Hughie (Jack Quaid) si trova in strada a parlare con la sua ragazza Robin (Jess Salgueiro) quando quest'ultima viene travolta e maciullata dallo Speedster. Ha anche avuto una scena piuttosto brutale con il super Blue Hawk nel già citato episodio di Herogasm della terza stagione, quindi, data la sua storia, il sangue che è stato mostrato nella foto di Twitter non deve stupirci più di tanto.

The Boys, Eric Kripke invita i fan tossici a smettere di guardare lo show: "Andate a farvi fottere"

Di recente è stato il supervisore degli effetti visivi dello show Stephan Fleet in un tweet ha spiegato di non aver mai visto prima ciò che si è trovato davanti sul set di the Boys 4.

La quarta stagione di The Boys vedrà il ritorno delle star Erin Moriarty, Karl Urban, Antony Starr, Dominique McElligott, Cameron Crovetti, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Nathan Mitchell, Colby Minifie e Claudia Doumit. Riconfermato anche Jensen Ackles, che ha fatto il suo ingresso nella terza stagione nel ruolo di Soldier Boy. In arrivo, inoltre, la star di Supernatural e The Walking Dead Jeffrey Dean Morgan.