The Boys 4: primo sguardo alle nuove Super Firecracker e Sister Sage (FOTO)

L'account Twitter ufficiale di The Boys ha rivelato in anteprima il look di due nuove Super che faranno il loro debutto nella quarta stagione: si tratta di Firecracker e Sister Sage.

Nelle foto, vediamo Susan Heyward con indosso il costume di Sister Sage e Valorie Curry che interpreta Firecracker.

Entrambi i costumi sono stati disegnati da Laura Jean Shannon, la costumista di The Boys che ha creato il look di Soldier Boy, personaggio preferito dai fan interpretato da Jensen Ackles.

I fan, per adesso, dovranno accontentarsi dei costumi. Qualsiasi altro dettaglio sui personaggi di Firecracker e Sister Sage al momento è segreto così come la trama della quarta stagione, attualmente in fase di ripresa a Toronto, in Canada.

The Boys, Erin Moriarty denuncia la misoginia dei fan: "Mi sento sessualizzata e messa a tacere"

Per quanto riguarda le nuove interpreti, di recente Susan Heyward ha recitato nella serie OWN Delilah e sarà a breve su Apple TV+ con la serie Hello Tomorrow. L'attrice è nota per l'acclamata performance nel ruolo di Tamika Ward nelle ultime due stagioni di Orange Is the New Black.

Valorie Curry ha interpretato Katherine nella serie Peacock The Lost Symbol, tratta dal romanzo di Dan Brown, a fianco di Eddie Izzard ae Ashley Zukerman.