The Boys, Erin Moriarty denuncia la misoginia dei fan: "Mi sento sessualizzata e messa a tacere"

Erin Moriarty, interprete di Starlight in The Boys, denuncia i commenti violenti, sessisti e misogini ricevuti da certi fan di The Boys.

L'interprete di Starlight in The Boys, Erin Moriarty, ha denunciato l'atteggiamento misogino di alcuni fan dello show che hanno preso di mira il suo personaggio, Annie January, alias Starlight.

The Boys 2: Erin Moriarty in una foto promozionale della nuova stagione

Erin Moriarty ha ripostato su Instagram un articolo intitolato "#IStandWithStarlight?: The Betrayal of Erin Moriarty by The Boys Fans". Il pezzo, scritto dall'utente Instagram @butcherscanary, affronta l'odio misogino e i commenti volgari sul personaggio di Starlight contenuti in alcuni subreddit o diffusi sui social media.

"Le molestie sono ancora peggiori dato il contesto del ruolo di Starlight nello show, una donna messa a tacere e sessualizzata, trattata come un oggetto piuttosto che un essere umano con i propri pensieri e sentimenti", si legge nell'articolo. "Ma Annie è immaginaria, ed Erin no. Il tormento per lei non finisce quando inizia il merito, perché non si può spegnere. Sono sicuro che anche i suoi colleghi maschi hanno subito critiche ingiuste, ma l'ossessione per il suo aspetto e la portata dell'oggettivazione non hanno eguali".

Nella didascalia del post, Erin Moriarty ha affermato di essersi sentita "silenziata" e "disumanizzata" dalle critiche dilaganti al suo personaggio e al suo aspetto:

"Mi sento messa a tacere. Mi sento disumanizzata. Mi sento paralizzata. Ho messo sangue, sudore e lacrime in questo ruolo (più e più e più volte), sono cresciuta nei panni di questo personaggio. Quindi con questo dico: a) grazie a @butcherscanary b) questo mi ha spezzato il cuore - ho dato tutto per questo ruolo e il trolling misogino è esattamente ciò contro cui questo ruolo (Annie) parlerebbe e c ) ognuno sta affrontando le proprie battaglie; non aggiungiamo a questo. Non aggiungerò mai intenzionalmente (e SOPRATTUTTO) pubblicamente alle vostre".

Molti dei co-protagonisti di The Boys hanno commentato il post con messaggi di supporto, incluso Antony Starr, interprete di Patriota, che ha scritto: "Supporto te e quello che dici qui al 100%. Ben detto ;) Il tuo lavoro nello show è ed è sempre stato stellare e sei bellissima dentro e fuori. Continua a splendere."

Jack Quaid ha commentato: "Ti voglio beneo Erin. Siamo tutti qui per te. Sei una forza della natura così incredibile e talentuosa e mi considero incredibilmente fortunato a conoscerti. Continua a brillare. Lascia a noi i troll".