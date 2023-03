The Boys 4, Eric Kripke condivide un'immagine dal set del finale di stagione

Il creatore di The Boys, Eric Kripke, ha pubblicato in questi giorni una nuova immagine dal set scattata durante le riprese del season finale della stagione 4, suscitando la curiosità di chi attende con ansia l'arrivo dei nuovi episodi sul piccolo schermo.

Eric Kripke ha diffuso, attraverso il suo profilo Twitter ufficiale, una nuovo foto che arriva direttamente dal finale della quarta stagione di The Boys. Quello che i fan possono vedere è una una lattina di carne prodotta da Vought Fresh Farms che sembra contenere carne cruda. L'oggetto riporta sull'etichetta la scritta "America's Favorite For Over 40 Years". Una didascalia che, come riportato da Collider, sembra dimostrare la presenza del prodotto nelle dispense delle case di tutto il paese.

La foto arriva dunque dal finale della quarta stagione che, come anticipato, sarà girato proprio da Kripke e che porta il titolo di "Assassionation Run". Nessun chiarimento su cosa nasconda la scatoletta, ma tra sono nate alcune teorie. "Si tratta di cannibalismo, non è vero?" ha scritto un utente su Twitter rispondendo a Kripke.

The Boys 4, Hughie insanguinato nella nuova immagine da dietro le quinte

"Ho la sensazione che ci sia qualcuno lì dentro" si legge ancora tra i commenti al Tweet dello showrunner.

Poche fino a questo momento le anticipazioni giunte in merito ai nuovi episodi della serie. Ma quello che sappiamo con certezza è che la quarta non sarà l'ultima stagione.

Tra coloro che hanno condiviso dei momenti sul set con i fan ci sono Jack Quaid ed Erin Moriarty. Il primo è apparso ricoperto di sangue mentre la seconda ha informato i fan che il prossimo passo del suo personaggio potrebbe sarà quello che la condurrà a compiere la sua vendetta.

Tra le nuove aggiunte nel cast inoltre, Jeffrey Dean Morgan e Rosemarie DeWitt che indosserà i panni della madre assente di Hughie.

Cosa succederà dunque quando la serie arriverà sul piccolo schermo? Questa nuova immagine sarà legata a quella che è stata anticipata come "la scena più disgustosa mai girata"? Non resta che attendere sperando che giunga presto l'inizio di un nuovo conto alla rovescia.