The Boys 3 anticipa il ritorno di Stormfront "in una forma o nell'altra"

Un nuovo episodi della webseries Seven on 7 ci svela che Stormfront sarebbe ancora viva, la ritroveremo in The Boys 3?

La Stormfront di Aya Cash tornerà nella terza stagione di The Boys? A dispetto delle evidenze sembra proprio di sì. Nonostante quanto visto nel finale della seconda stagione dello show, che si è concluso con una Stormfront decisamente malconcia, rivedremo la Super con simpatie naziste, come suggerisce il nuovo episodio della serie web su The Boys lanciato da poco.

Seven on 7 del Vought News Network anticipa qualche dettaglio sulla nuova stagione e colma le lacune svelando cosa hanno fatto i personaggi di The Boys durante lo iato tra la seconda e la terza stagione. Il nuovo video conferma che Stormfront è viva. L'espressione che Vought sta usando per spiegare la sua assenza è che lei è "rinchiusa per la sua sicurezza" da qualche parte, come riferito dall'anchorman Cameron Coleman (interpretato da Matthew Edison).

The Boys 2: I Sette in una scena della nuova stagione

Nel finale della seconda stagione, Stormfront si è confessata simpatizzante del Nazismo e le sue membra sono state dilaniate da raggi laser, anche se a cose fatte il ceppo umano continuava a borbottare tra sé e sé.

Da allora, un gruppo di lealisti di Stormfront che si fanno chiamare Stormchaser si è apparentemente sollevato per "continuare a combattere per la visione di Stormfront per il futuro", visione per altro piuttosto razzista.

Ovviamente, c'è la possibilità che Vought stia mentendo sulle condizioni di Stormfront. Un precedente segmento di Seven on 7 ha visto la società rivendicare che il cieco Blindspot,mutilato da Homelander (Antony Starr) nella stagione 1, sarebbe disperso in azione durante una missione all'estero.

Quando, mesi fa, è stato chiesto all'interprete di Stormfront Aya Cash di un possibile ritorno in The Boys 3 lei ha spiegato a EW di non trovarsi in Canada per le riprese col resto del cast per poi aggiungere: "Sto lavorando a una nuova serie Fox intitolata This Country. Il mio contratto per The Boys era solo per anno quindi chi lo sa? Forse vogliono inserire la mia faccia in CGI."

In attesa di conoscere la data di uscita di The Boys 3, ricordiamo che le prime due stagioni sono disponibili su Amazon Prime Video.