The Boys 3: nello show l'episodio Herogasm sarà "osceno" come nei fumetti

Lo showrunner di The Boys 3 Eric Kripke ha assicurato ai fan che l'adattamento dell'episodio Herogasm sarà osceno esattamente come nel fumetto originale rassicurando coloro che temono una versione edulcorata.

The Boys: Dominique McElligott, Antony Starr nella prima stagione

Nell'episodio in questione Hughie e il resto dei Boys hanno deciso di infiltrarsi nel baccanale che Vought organizza ogni anno per i suoi supereroi. Lontano dagli occhi indiscreti del pubblico, Herogasm offre ai Super di Vought la possibilità di lasciarsi andare ancora di più e indulgere liberamente in quella stessa dissolutezza che la compagnia prova normalmente a tenere sotto controllo.

Sebbene l'adattamento live-action di The Boys non sia stato timido riguardo al sesso nelle ultime due stagioni, lo showrunner Eric Kripke afferma che l'episodio Herogasm introdurrà un nuovo livello di sequenze sessualmente esplicite che, in un primo tempo, ha messo in difficoltà Amazon. In una recente intervista con The Wrap, Erik Kripke ha spiegato come il successo della serie tv abbia contribuito all'approvazione delle sue idee nonostante i timori iniziali:

"Quando l'ho proposto per la prima volta, ho detto: "Ragazzi, ecco l'episodio, si intitola Herogasm. Andie Green, Katie Graves e il resto dei dirigenti di Amazon ha fatto un sospiro di rassegnazione. Hanno detto, 'Guarda, hai davvero dimostrato di saperci fare in questi due anni. Sapevamo che era solo questione di tempo.'"

The Boys 3: "Nella premiere c'è la cosa più folle che chiunque abbia mai fatto"

Kripke ha anticipato che alcune sequenze della terza stagione saranno davvero scandalose e ha spiegato che l'approccio del team creativo a questo arco narrativo ha richiesto una discreta dose di moderazione in quella che è canonicamente una storia molto adulta e sessualmente esplicita.

"Ci assicureremo di seguire la giusta direzione e di essere oltraggiosi, senza però strumentalizzare il sesso. Quindi probabilmente ci sarà molta autocensura, ma chiunque sia un fan dei fumetto e di quel particolare albo posso garantire che ritroverà l'esperienza completa di Herogasm. Non c'è dubbio al riguardo".