The Boys 3, Jensen Ackles: "L'adattamento di Herogasm sarà scioccante!"

Alto tasso di sesso e follia in arrivo nella terza stagione di the Boys, che prevede l'adattamento del fumetto Herogasm, che racconta un'orgia tra Super, come conferma Jensen Ackles.

The Boys 3 adatterà uno degli episodi più sconvolgenti e provocatori della serie a fumetti, il famigerato Herogasm, che prevede un orgia di sesso tra supereroi. Jensen Ackles, nuova aggiunta nel cast nel ruolo di Soldier Boy, anticipa che l'episodio sarà sconvolgente nel senso letterale del termine.

Durante un recente panel su The Boys al SXSW, Jensen Ackles ha anticipato la follia contenuta nell'adattamento dei fumetti di Herogasm, una storia che vede i supereroi Vought mentire al pubblico sul bisogno di andare nello spazio per combattere gli alieni quando in realtà si limitano a viaggiare verso un'isola segreta per partecipare a un'orgia massiccia.

"Penso che tutti sappiano che in qualche modo sono riusciti ad affrontare Herogasm in questa stagione", ha detto Ackles. "Come abbiamo fatto non lo dirò, ma... santo cielo! Vi racconto solo una piccola storia. Mi trovavo sul set, per non dire che ero in una scena particolare o altro. Ma stavo lavorando quel giorno e mi sono avvicinato al nostro operatore di ripresa che stava mangiando un panino fuori dal set, aveva la mascherina calata e gli ho detto 'Ehi amico, cosa sta succedendo? Come va là dentro?' e lui 'Amico, ho visto cose incredibili oggi!' E io ero tipo 'Oh! Oh no!' Quindi sì! Bei tempi."

The Boys 3: la reazione scandalizzata dello showrunner dopo la riunione sull'episodio "Herogasm"

Nel cast di The Boys 3 ritroveremo Jack Quaid, Laz Alonso, Tomer Capon, Karen Fukuhara, and Karl Urban along with Erin Moriarty, Antony Starr, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Chace Crawford e Nathan Mitchell. Claudia Doumit e Colby Minifie sono deventati regular e ad affiancarli ci saranno anche Jensen Ackles nei panni di Soldier Boy e Katia Winter in quelli di Little Nina.

The Boys tornerù su prime Video il 3 giugno. La prima e la seconda stagione sono disponibili per lo streaming su Prime Video.