The Boys 3: la reazione scandalizzata dello showrunner dopo la riunione sull'episodio "Herogasm"

Erik Kripke ha aggiornato i fan di The Boys condividendo la sua reazione scandalizzata dopo la riunione sull'episodio "Herogasm", che i fan dei fumetti ben conoscono.

Per chi non lo sapesse, "Herogasm" è un arco narrativo del fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson, The Boys, ed è stato progettato come una parodia di The Avengers e Justice League, dove molti supereroi diversi si riuniscono per affrontare un supercriminale. In The Boys, sembra che tutti i supereroi del mondo si stiano riunendo per orchestrare un piano per andare nello spazio e combattere gli alieni. In realtà, i supereroi si radunano su un'isola remota per fare un'orgia selvaggia sponsorizzata da Vought, alimentata da abbondanti quantità di droghe e alcol.

Ci è voluto del tempo, allo showrunner Eric Kripke, per capire come inserire questo plot nella serie Amazon Prime Video. "Volevo davvero farlo", ha dichiarato Kripke a Reddit nel 2019, "ma avevo bisogno di capire come inserire la svolta, non è solo un'ora di porn hardcore. Ma penso che abbiamo capito! Super entusiasta di questo."

Quel che sappiamo per adesso è che nell'episodio Herogasm non ci sarà una scena presente nel fumetto, una scena di sesso tra Patriota (Antony Starr) e il nuovo arrivato Soldier Boy (Jenson Ackles). La scena in questione, in cui Patriota si approfitta dell'ingenuità di Soldier Boy, è troppo perfino per una serie irriverente come The Boys. Pare che la scelta di eliminare la scena sia dovuta allo stesso Eric Kripke.

The Boys 3 è attualmente in lavorazione in Canada. Nel frattempo Jensen Ackles ha diffuso una foto in cui è irriconoscibile, sarà il look di Soldier Boy?