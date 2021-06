The Boys 3: Jensen Ackles svela l'allenamento per diventare Soldier Boy (VIDEO)

In vista delle riprese di The Boys 3, Jensen Ackles svela il faticoso allenamento per diventare Soldier Boy in un video su Instagram.

In un nuovo video condiviso su Instagram, la star Jensen Ackles ha svelato il suo allenamento e il fisico messo su per The Boys 3, dove debutterà nel ruolo di Soldier Boy.

Nel post, Jensen Ackles si rivolge ai colleghi Stephen Amell e Grant Gustin che interpretano, rispettivamente, Green Arrow e The Flash nelle serie The CW taggandoli mentre scrive:

"Okay @stephenamell , @grantgust e tutti voi Super là fuori. Sto cominciando a capire la fatica. O forse sono troppo vecchio per questa merda. @theboystv @amazonprimevideo #soldierboy".

Antony Starr, interprete di Patriota in The Boys, commenta scherzosamente il post scrivendo:

"Fratello.... Devi fargli COSTRUIRE i muscoli!!!" he joked.

The Boys 3: Jensen Ackles svela un dettaglio che accomuna Soldier Boy e Dean Winchester

La terza stagione di The Boys, irriverente sguardo sul mondo dei supereroi e sulle implicazioni politiche dei loro comportamenti, è in lavorazione in Canada. Le prime due stagioni sono disponibili su Amazon Prime Video.