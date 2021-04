The Boys 3: Jensen Ackles svela un dettaglio che accomuna Soldier Boy e Dean Winchester

Soldier Boy e Dean Winchester hanno in comune più di quanto ci si possa immaginare, come svela la star di The Boys 3 Jensen Ackles.

Jensen Ackles, nuovo acquisto del cast di The Boys 3, ha condiviso un dettaglio intrigante che accumunerebbe il suo personaggio Soldier Boy a Dean Winchester di Supernatural, longeva serie fantasy che lo ha visto impegnato per quindici anni.

Supernatural: Jensen Ackles nell'episodio Mother's Little Helper

Prima di iniziare le riprese della terza stagione di The Boys, Jensen Ackles ha parlato a Entertainment Weekly del suo ruolo di Soldier Boy, rivelando di essere pronto a indossare il suo "sesto costume da supereroe" e svelando un piccolo divertente dettaglio sull'abito del personaggio:

"Non so nemmeno se dovrei condividerlo, ma non sto rivelando nulla. Senza aver pianificato niente, in qualche modo sono riuscito a finire per scegliere lo stesso tipo di stivali che indossavo come Dean Winchester. Colore diverso, ma stessi stivali."

Ackles ha spiegato, inoltre, che la chiamata per interpretare Soldier Boy è arrivata del tutto inattesa e che il reparto guardaroba dello show gli ha dato "una varietà" di scarpe tra cui scegliere:

"Le ho guardate immediatamente e ho ridacchiato, 'Bene, posso dirti quali sono quelle che so che funzionano' ho detto. Guarda caso, quelle erano anche le scarpe preferite del team di costumisti".

Jensen Ackles si è unito al cast corale di The Boys dopo la fine del longevo show Supernatural, che lo vedeva nei panni del cacciatore di demoni Dean Winchester. Chi conosce i fumetti di The Boys anticipa che il nuovo personaggio in arrivo sarà addirittura più folle e sadico di Patriota. A quanto pare, in The Boys 3 ne vedremo delle belle.

La terza stagione di The Boys è in lavorazione in Canada. Le prime due stagioni sono disponibili su Amazon Prime Video.