The Boy and the Heron, in ascolto il tema musicale del nuovo film di Hayao Miyazaki

Disponibile per l'ascolto in streaming il tema del film di Miyazaki, uscito nelle sale giapponesi lo scorso weekend.

Lo Studio Ghibli ha reso disponibile per l'ascolto in streaming il tema musicale di The Boy and the Heron, il nuovo film d'animazione di Hayao Miyazaki precedentemente noto come How Do You Live? (che era la traduzione letterale del titolo giapponese).

Nel frattempo, date un'occhiata alle prime reazioni al film di Miyazaki.

Scritta ed eseguita dal musicista giapponese Kenshi Yonezu, la canzone si intitola "Chikyugi" e si traduce in "Globo rotante". Yonezu si è ispirato a Miyazaki da quando ha visto Principessa Mononoke e La città incantata al cinema quando era alle elementari. Ha persino utilizzato la versione manga di Nausicaa della valle del vento come guida per la creazione della canzone.

Di seguito la dichiarazione di Yonezu:

"Sono passati circa quattro anni da quando sono stato contattato per il progetto. All'inizio ero sorpreso e allo stesso tempo sconcertato, chiedendomi 'Perché proprio io?'. Si è scoperto che Miyazaki aveva ascoltato alla radio la versione Foorin della mia canzone "Paprika", cosa che lo ha spinto a reclutarmi. Ho ricevuto cinque volumi di storyboard e una spiegazione da Miyazaki in persona e ho iniziato a scrivere con cautela. Ora mi sembra che sia passato tanto tempo.

Negli ultimi quattro anni, ho visitato lo studio di Koganei diverse volte per parlare con Miyazaki e Suzuki; la maggior parte delle volte era in giornate stranamente piacevoli e soleggiate. Ricordo di aver camminato sotto le ombre scure degli alberi mentre sentivo le grida dei bambini della scuola materna nelle vicinanze. Per una persona che di solito scrive musica attingendo ai ricordi del passato da sola in una piccola stanza, è stata un'esperienza a dir poco arricchente.

How Do You Live? di Miyazaki fa il record al box-office per lo Studio Ghibli in Giappone

Fin da piccolo sono cresciuto guardando i film di Miyazaki. A un certo punto sono diventato un adulto, una persona che fa musica. Sono stato anche benedetto da molte persone che hanno accettato la mia musica. So di avere ancora molti difetti, ma credo di essere arrivato fin qui, difetti compresi.

'Chikyugi' è la canzone di The Boy and the Heron. È anche un modo per restituire ciò che ho ricevuto da Miyazaki per tutta la vita. Grazie per aver continuato a fare film nel corso degli anni, e per favore continua a farne altri negli anni a venire".