How Do You Live? di Miyazaki fa il record al box-office per lo Studio Ghibli in Giappone

Nonostante non abbia goduto di nessuna promozione tradizionale, How Do You Live?, il nuovo film d'animazione di Hayao Miyazaki, ha ottenuto un grande weekend d'esordio al box-office giapponese dopo il debutto avvenuto lo scorso 14 luglio.

Durante il weekend d'apertura, il film ha incassato 11,3 milioni di dollari, pari a 1,56 miliardi di yen. Ciò significa che How Do You Live? è il secondo film dello Studio Ghibli che ha incassato di più in Giappone al debutto.

Rimandandovi alle prime reazioni di How Do You Live?, vi ricordiamo che il film non è stato promosso con i tradizionali trailer e non è stata nemmeno diffusa una sinossi ufficiale, quindi gli spettatori si sono precipitati nelle sale praticamente all'oscuro di tutto, se si fa eccezione di un singolo poster.

La città incantata regna ancora sovrano come film d'esordio di maggior incasso dello Studio e come film di maggior incasso del periodo. Ad oggi, La città incantata ha guadagnato più di 31 miliardi di yen al botteghino. Principessa Mononoke, Il castello errante di Howl, Ponyo sulla scogliera e Si alza il vento sono i primi cinque film dello studio. Ma con il suo attuale bottino, How Do You Live? ha già superato gli incassi di film dello Studio Ghibli come Il mio vicino Totoro e Il castello nel cielo.