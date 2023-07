How Do You Live? Prime reazioni al nuovo film di Hayao Miyazaki: 'Ogni fotogramma è un'opera d'arte'

Il film, l'ultimo lavoro del maestro dell'animazione, è stato presentato in anteprima in Giappone.

How Do You Live?, il nuovo attesissimo film d'animazione di Hayao Miyazaki, è stato presentato in anteprima oggi in Giappone senza nessuna promozione, ad eccezione di un unico poster. Vediamo, quindi, le prime reazioni della stampa.

A parte il titolo tratto da un romanzo degli anni '30, non si sapeva nulla della trama, ma ora, con le proiezioni in corso, sono arrivati i primi dettagli. Bisognerà vedere come la GKIDS commercializzerà il film per l'uscita nordamericana, ancora non fissata (e ci si chiede anche se lo sciopero della SAG-AFTRA ritarderà l'uscita del film per quanto riguarda la registrazione delle voci in inglese), ma per coloro che non vogliono saperne nulla, è meglio non proseguire nella lettura.

Il film, che dura poco più di due ore, secondo quanto riferito, ricorda nella struttura Il labirinto del fauno di Guillermo del Toro, in quanto Miyazaki racconta la storia di un ragazzo di nome Mahito che perde la madre durante i raid aerei a Tokyo nella Seconda Guerra Mondiale. Dopo la sua morte, si avventura con il padre e la sua nuova moglie in campagna, dove ha difficoltà ad adattarsi.

In una torre abbandonata incontra un airone parlante che gli dice che sua madre è ancora viva. Dopo la scomparsa della nuova moglie del padre, questa torre abbandonata apre un mondo surreale e fantastico in cui il ragazzo si imbarca in una grande avventura.

"Il mondo in cui Mahito viaggia è diverso da qualsiasi altro visto in precedenza, anche negli altri film simili di Miyazaki. Da oceani con pesci mostruosi a città piene di pappagalli mangia-uomini, non si sa mai dove il film andrà a finire o chi Mahito incontrerà. Tutto ciò che è certo è che Mahito ha un obiettivo e non vuole tornare a casa finché non l'avrà raggiunto", riporta Anime News Network.

"Ogni fotogramma di questo film sembra un'opera d'arte a sé stante, che diventa più grande solo quando viene messa insieme come parte dell'insieme. È un film che si potrebbe guardare cento volte e scoprire sempre cose nuove sullo sfondo di ogni scena".

Lavorando con il designer e direttore dell'animazione di Rebuild of Evangelion, Takeshi Honda, Matteo Watzky afferma che "la sua presenza in How Do You Live? gioca un ruolo non secondario nella qualità e nella novità del film. I disegni e i movimenti ricchi e rotondi di Miyazaki rimangono belli come lo sono sempre stati, ma sono bilanciati da linee e tratti più sottili ed eleganti e da un'espressione più libera rispetto al Miyazaki rigoroso a cui ci ha abituato - particolarmente visibile nella sequenza di apertura straziante o nell'impressionante climax del film. Questa potrebbe essere la rivisitazione più originale dello stile di Miyazaki dopo i disegni meravigliosamente delicati di Katsuya Kondô in Kiki - Consegne a domicilio".

Hayao Miyazaki: "How Do You Live? è un'epica storia fantasy"

Leggiamo ancora: "Il film è pieno di ossessioni, stranezze e dei temi tipici di Miyazaki. Ci sono le solite chicche visive, come creature carine ma inquietanti, cibo dall'aspetto fantastico e voli di fantasia che sfidano la gravità - principalmente disegnate a mano e che si muovono con la fluidità e il senso di peso che contraddistinguono il lavoro del maestro dell'animazione", osserva la BBC.

"Come in film come Kiki - Consegne a domicilio e La città incantata , How Do You Live? è un racconto di formazione in cui un bambino deve superare il suo egoismo e imparare a vivere per gli altri".