The Book of Boba Fett: i fan vogliono che Bryce Dallas Howard giri un film di Star Wars

I fan di The Book of Boba Fett hanno espresso la loro ammirazione per la regista Bryce Dallas Howard, chiedendo a gran voce sui social che giri un film di Star Wars. Anzi no, una trilogia intera. Questo perché, a loro avviso, lei capisce e apprezza pienamente lo spirito del franchise, e sarebbe quindi tra le persone più indicate per firmare i prossimi lungometraggi.

L'apprezzamento per le doti registiche di Bryce Dallas Howard risale già ai tempi di The Mandalorian, per il quale lei ha diretto un episodio a stagione (si presume che tornerà per la terza annata, ma al momento non è noto l'elenco dei registi). Si è consolidato con il quinto episodio dello spin-off The Book of Boba Fett, guarda caso incentrato non sull'omonimo protagonista ma su Din Djarin, volto della serie madre. L'attrice, passata dietro la macchina da presa, è legata all'universo lucasiano anche per questioni di famiglia: suo padre Ron Howard ha diretto il film Solo: A Star Wars Story.

Il reparto cinematografico della Lucasfilm è attualmente in pausa per quanto riguarda la galassia lontana lontana, avendo rinunciato al piano di far uscire un film all'anno che è andato avanti fino al 2019, quando è arrivato nelle sale Star Wars: L'Ascesa di Skywalker. Il prossimo lungometraggio dovrebbe essere Rogue Squadron, diretto da Patty Jenkins, e si parla anche di un film affidato a Taika Waititi e uno prodotto da Kevin Feige. Ancora in ballo anche una trilogia ideata da Rian Johnson, attualmente in standby per via degli altri impegni del cineasta, che sta finendo il primo di due sequel di Cena con delitto - Knives Out.

Quanto alle serie, quella su Boba Fett giungerà al termine il 9 febbraio. Entro la fine del 2022 arriveranno anche due progetti dedicati a Cassian Andor, uno dei protagonisti di Rogue One: A Star Wars Story, e Obi-Wan Kenobi.