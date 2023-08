Ahsoka: 10 episodi da vedere assolutamente prima della serie Star Wars

Ormai mancano pochi giorni all'uscita dei primi due episodi di Ahsoka, la nuova miniserie TV in arrivo su Disney+ il prossimo 22 agosto: saranno otto appuntamenti in totale, scritti da Dave Filoni e diretti da svariati di registi che proseguiranno la storia di Star Wars Rebels in live action. Ormai sembrerebbe essere chiaro a tutti che la mente dietro il cosiddetto mandoverso intenda chiudere le sottotrame lasciate in sospeso nella serie animata andata in onda tra il 2014 e il 2018, attingendo all'immaginario che ha costruito cominciando col film del 2008 in cui è comparsa Ahsoka per la prima volta, inaugurando la famosissima serie animata Star Wars: The Clone Wars.

Ahsoka: il poster della serie

Insomma, già i trailer mettono in scena personaggi mai visti prima nei film e nelle serie TV, e rimandano a fatti di grande importanza per l'Universo Espanso che potrebbero mandare in confusione gli spettatori dell'ultima ora. Fortunatamente su Disney+ potete trovare tutte le serie summenzionate, oltre a una pratica categoria che consiglia i più importanti episodi incentrati su Ahsoka Tano. Parliamo comunque di quindici anni di storie - senza contare i romanzi! - e ore e ore di televisione: abbiamo quindi pensato a un compendio molto più sintetico, 10 contenuti che dovreste assolutamente guardare per comprendere al meglio la nuova serie TV. Andiamo a cominciare.

1. Tales of the Jedi 1x01-05-06

Cominciamo con un trittico di episodi brevi che compongono l'arco narrativo di Ahsoka nella miniserie Tales of the Jedi: quest'ultima racconta le vicissitudini di alcuni Jedi che hanno avuto un ruolo importante nella trilogia prequel e nelle Guerre dei Cloni. I tre episodi consigliati svelano la nascita di Ahsoka sul pianeta Shill, il suo severo addestramento Jedi e la sua vita dopo l'Ordine 66 fino al momento in cui la Togruta si unisce alla Ribellione.

2. Star Wars: The Clone Wars

Il film del 2008 introduce Ahsoka Tano nell'Universo Espanso di Star Wars, sollevando un interrogativo cui la serializzazione risponderà col tempo: Ahsoka è affidata ad Anakin Skywalker come Padawan, eppure di lei non si fa menzione nei film della trilogia prequel. Il motivo apparirà chiaro solo molti anni dopo nelle ultime stagioni di Star Wars: le guerre dei Cloni, mentre il film rappresenta un punto d'inizio importante per gli spettatori più giovani: l'adolescente Ahsoka non fu accolta proprio benissimo dai fan di Star Wars, ma lo show cresce e matura insieme a lei, rendendola effettivamente uno dei personaggi meglio scritti della galassia lontana lontana.

3. The Clone Wars 5x17-20

Ahsoka: un primo piano di Rosario Dawson nella serie di Star Wars

Ahsoka vive tantissime avventure nel corso delle Guerre dei Cloni, ma nessuna è più importante di questa che comincia con l'episodio 5x17 ("Sabotaggio") e dura quattro episodi, concludendosi nel finale di stagione ("Il Jedi sbagliato"). Ahsoka è ingiustamente accusata di aver bombardato il Tempio dei Jedi, causando morte e distruzione, ma quando anche il Consiglio dei Jedi le volta le spalle, incrinando la sua fede nella Forza, la giovane Togruta è costretta a cercare da sé il vero colpevole. È un arco narrativo di monumentale importanza per il personaggio di Ahsoka, ma anche per quello di Anakin Skywalker: mette alla prova il loro legame che, alla fine, non sarà mai più lo stesso. Secondo molti fan, l'addio di Ahsoka avrebbe addirittura cominciato la trasformazione di Anakin in Darth Vader.

4. The Clone Wars 7x09-12

Dopo il finale della quinta stagione, Ahsoka sparisce nel nulla: è il 2013, bisognerà aspettare il 2020 e la stagione finale caricata in esclusiva su Disney+ per conoscere il resto della storia. Ahsoka torna in scena nell'episodio 5 ("Via con Trace") ma l'arco narrativo più importante va dall'episodio 9 ("Vecchi amici non dimenticati") all'episodio 12 ("Vittoria e morte") che è anche il finale di serie. In questi quattro episodi, Ahsoka partecipa all'Assedio di Mandalore e aiuta Bo-Katan Kryze a scacciare Darth Maul dal pianeta d'origine dei Mandaloriani. Il duello tra Ahsoka e Maul è uno dei più spettacolari di Star Wars, e si svolge praticamente in contemporanea al film Episodio III: La vendetta dei Sith, svelandoci il modo in cui Ahsoka è sfuggita al famigerato Ordine 66 dell'Imperatore Palpatine.

Ahsoka: Natasha Liu Bordizzo in una scena della serie di Star Wars

5. Star Wars Rebels 1x15

Star Wars Rebels racconta le peripezie dell'equipaggio dell'astronave Spettro, capitanata da Kanan Jarrus, un Jedi che si è circondato di una famiglia disfunzionale formata dal suo apprendista Ezra Bridger, l'eccezionale pilota Hera Syndulla, il gigante dal cuore buono Zeb, la geniale Mandaloriana Sabine Wren e l'irriverente astromecca Chopper. Gli Spettri combattono per quella che diventerà l'Alleanza Ribelle, seguendo le dritte di una spia misteriosa chiamata Fulcrum: nel finale della stagione ("Fuoco nella galassia") Kanan e gli altri sconfiggono il Grande Inquisitore, riuscendo a sabotare un attacco imperiale, e poi scoprono la vera identità di Fulcrum. Si tratta proprio di Ahsoka Tano, che ritorna in scena nella nuova seria animata per diventare una preziosa alleata dello Spettro.

6. Star Wars Rebels 2x21-22

Ahsoka: Rosario Dawson in un'immagine promozionale della serie di Star Wars

Il finale in due parti della seconda stagione ("Il crepuscolo dell'apprendista") è fondamentale per comprendere la nuova miniserie televisiva. Giunto su Malachor in cerca di un antico tempio Sith, l'equipaggio dello Spettro si imbatte negli Inquisitori e nel redivivo Darth Maul, che se la svigna dopo aver confuso Ezra e accecato Kanan. Nel tempio, Ahsoka affronta Darth Vader, che scopre essere il suo ex maestro Anakin Skywalker, ma sfortunatamente resta sepolta sotto le macerie del tempio, da cui però emerge illeso il Signore dei Sith. Questi due episodi finali cambiano profondamente le dinamiche della serie e dei personaggi, oltre a eliminare temporaneamente Ahsoka dall'Universo Espanso. Una scelta che ha sollevato un polverone dato che, nel frattempo, la Togruta era diventata uno dei personaggi più amati di Star Wars.

7. Star Wars Rebels 4x13

Due stagioni dopo, Ahsoka torna in scena nel modo più inaspettato e improbabile. Nell'episodio 4x13 ("Un mondo tra i mondi"), Dave Filoni si inventa un piano interdimensionale in cui la Forza apre letteralmente delle porte nello spaziotempo e sui momenti più importanti della storia di Star Wars. Ezra riesce a entrare nel Mondo tra i mondi con l'aiuto di Sabine e attraverso uno di questi varchi spia il duello tra Ahsoka e Darth Vader, portando la Jedi in salvo un momento prima che il suo vecchio mentore la passi a fil di spada laser. In questo modo, Ahsoka torna in scena e si riunisce all'equipaggio dello Spettro - che nel frattempo ha perso Kanan - giusto in tempo per lo scontro finale con il Grand'Ammiraglio Thrawn.

8. Star Wars Rebels 4x15-16

Il finale in due parti della serie ("Riunione di famiglia e addio") vede i protagonisti affrontare il Grand'Ammiraglio Thrawn e sconfiggerlo a costo dell'estremo sacrificio di Ezra che, prigioniero del nemico sul suo Star Destroyer, induce i purrgil - creature aliene capaci di viaggiare nell'iperspazio - a trascinare entrambi nelle misteriose Regioni Ignote al di là della galassia conosciuta. Nell'epilogo della serie, Ahsoka recluta Sabine ed entrambe partono alla ricerca di un modo per riportare Ezra a casa. L'episodio è importantissimo perché sembrerebbe gettare le basi della nuova miniserie, che vede Ahsoka ancora impegnata a cercare Ezra e Thrawn con l'aiuto dei protagonisti di Star Wars Rebels.

Ahsoka: Mary Elizabeth Winstead nella serie di Star Wars

9. The Mandalorian 2x05

Ahsoka: Diana Lee Inosanto nella serie di Star Wars

Il capitolo 13 di The Mandalorian ("Il Jedi") segna l'ingresso di Ahsoka nel mandoverso live action. In questo episodio, Din Djarin si reca sul pianeta Corvus per cercare un misterioso Jedi che potrebbe addestrare il Bambino: il Jedi in questione si rivela essere Ahsoka Tano, che si trova lì per stanare Morgan Elsbeth, un magistrato imperiale che tiene in scacco la città di Calodan. Ahsoka rifiuta l'offerta di Din, ma svela il nome del Bambino e il suo passato: è proprio grazie a lei che scopriamo come Grogu sia scampato all'Ordine 66. Alla fine, Ahsoka riesce a sconfiggere Morgan Elsbeth, ed è così che apprendiamo le sue vere intenzioni: la Jedi sta dando la caccia al Grand'Ammiraglio Thrawn. Rivedremo Morgan Elsbeth nella nuova miniserie, in cui ricoprirà un ruolo antagonistico di primaria importanza.

10. The Book of Boba Fett 1x06

Ahsoka: Ray Stevenson nella serie di Star Wars

Il capitolo 6 della miniserie The Book of Boba Fett fa parte di un trittico di episodi incentrati sul protagonista di The Mandalorian, che nell'episodio in questione ("Dal deserto uno sconosciuto") si reca sul pianeta in cui Luke Skywalker sta costruendo la sua prima Accademia Jedi e addestrando Grogu. Lì Din Djarin incontra di nuovo Ahsoka Tano, temporaneamente in visita, che offre alcuni saggi consigli sul futuro del Bambino. Sebbene appaia solo per pochi minuti, la presenza di Ahsoka in questo episodio è importante perché si scopre che conosce bene Luke e che potrebbe aver avuto un ruolo nel suo percorso Jedi. Questa è l'ultima apparizione live action di Ahsoka prima della miniserie in arrivo su Disney+ il 22 agosto, e ora siete pronti per le sue nuove avventure.