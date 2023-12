The Book of Boba Fett, Temuera Morrison: 'Sulla seconda stagione sono pessimista'

La star di The Book of Boba Fett Temuera Morrison è pessimista riguardo al futuro della serie spinoff di The Mandalorian.

La star di The Book of Boba Fett Temuera Morrison è pessimista riguardo al futuro della serie spinoff di The Mandalorian. Durante un'intervsita, Newshubl ha chiesto all'attore se fosse prevista una seconda stagione dello show, purtroppo la risposta di Morrison non sembra essere positiva.

"Non hanno detto neanche una parola ancora. Non so nemmeno se ci sarà una seconda stagione. Non so cosa sta succedendo. Stiamo uscendo da questo periodo di inattività, quindi penso che tutti si stiano riadattando e che tutto sarà ricondotto ai budget e a cosa vogliono realizzare con quel budget. Non lo so davvero. A giudicare dai fan che ho incontrato, vogliono tutti una seconda stagione di Boba Fett, ma non so cosa succederà" ha detto l'attore interprete del leggendario cacciatore di taglie Boba Fett.

The Book of Boba Fett

The Book of Boba Fett, un'emozionante avventura dell'universo di Star Wars, segue il leggendario cacciatore di taglie Boba Fett (Morrison) e la mercenaria Fennec Shand (Ming-Na Wen) farsi strada nel mondo sotterraneo della Galassia quando tornano sulle sabbie di Tatooine per rivendicare il territorio un tempo controllato da Jabba the Hutt e dal suo sindacato del crimine. Lo show è ambientato nella stessa ella stessa timeline di The Mandalorian e trova il suo inizio in corrispondenza del finale della seconda stagione della serie appena citata.

The Book of Boba Fett è interpretato da Temuera Morrison e Ming-Na Wen. Jon Favreau, Dave Filoni, Robert Rodriguez, Kathleen Kennedy e Colin Wilson sono gli executive producer. Karen Gilchrist e Carrie Beck sono le co-executive producer, mentre John Bartnicki è il produttore e John Hampian il coproduttore.