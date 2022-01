The Book of Boba Fett, la recensione del quinto episodio: morte di un’icona

The Book of Boba Fett, una scena della serie di Star Wars

Le note di un flauto e la melodia di un tema diventato ormai velocemente riconoscibile. Così si chiudeva il quarto episodio della serie disponibile su Disney+ ed è con la stessa suggestione che iniziamo la nostra recensione del quinto episodio di The Book of Boba Fett. In un episodio diretto con talento da Bryce Dallas Howard, gli appassionati di Star Wars non assisteranno solo al ritorno di un amato personaggio (ne dovremmo per forza rivelare l'identità nei prossimi paragrafi), ma anche a tutto quello che rende l'universo creato da George Lucas così amato. E, nel farlo, The Book of Boba Fett imbastisce 50 minuti che rasentano la perfezione, facendo la gioia degli spettatori e infiammando di rinnovato calore il cuore emotivo della saga. Eppure rimane una sensazione forte arrivati ai titoli di coda, che ricorda il tema centrale di un film discusso come Star Wars: Gli ultimi Jedi: forse questo episodio sancisce la morte di un'icona. E il predominio di un'altra.

Un ritorno duplice

The Book of Boba Fett: un'immagine della serie

La musica nella saga di Star Wars è sempre stato un elemento importantissimo, capace di presentare i temi del film, descrivere i personaggi, aiutare la narrazione, elevare la messa in scena. È un linguaggio che caratterizza tutto il corpus di opere a marchio Star Wars e che non fa eccezione in questo quinto episodio, dove subito, con poche e decise note, vediamo il ritorno del nostro Mando. L'episodio sarà tutto incentrato su di lui, tanto da sembrare un "Capitolo 17" sotto mentite spoglie. Il nostro Din Djarin, dopo gli eventi del finale della seconda stagione di The Mandalorian che l'ha visto separarsi da Grogu, è tornato alla sua routine di sempre, quella di cacciatore di taglie. L'episodio si apre con questo "ritorno alle origini" riportando subito l'universo televisivo di Star Wars in una dimensione ormai fidelizzata. Sarà solo il primo di una lunga serie di momenti che insinueranno un pensiero preciso nello spettatore, dando la sensazione di ritrovarsi in un ambiente domestico e, allo stesso tempo, sentire che le pagine della storia della saga si riempiono di nuovo inchiostro. Scena dopo scena, l'episodio non solo farà il punto della situazione su un personaggio che - diciamolo onestamente - ci mancava e ha con sé un appeal unico, ma approfondirà certe dinamiche legate alla mitologia e alla lore della galassia lontana lontana. Un doppio ritorno, quindi, sia legato a una vecchia conoscenza che alla riappropriazione di un senso dell'epica, di un universo in costante evoluzione e vivo. Soprattutto, interessante.

Il piccolo grande schermo

The Book of Boba Fett: Ming-Na Wen nel ruolo di Fennec Shand in una scena

Che sia una puntata con una marcia in più rispetto alla media della serie lo si percepisce dalla messa in scena, questa volta davvero curata sin nei minimi dettagli, dagli effetti visivi molto curati e da una regia che centra tutti gli obiettivi. Bryce Dallas Howard ridona a questo prodotto, un po' troppo altalenante e non del tutto riuscito, la magia di Star Wars che i fan e il marchio si meritano. Sembra giocare tutto un altro sport rispetto al collega Robert Rodriguez: torna la velocità dei mezzi, torna l'azione fisica che dà peso ai movimenti e agli oggetti (un intero combattimento è basato sulla fatica di muoversi, sui colpi che vanno a segno duramente, sul fiatone degli sfidanti), torna soprattutto quel legame emotivo ed empatico verso le vicende. È qui che The Book of Boba Fett fa provare una sensazione che mai fino a questo momento era riuscito a regalare: la percezione di aver bisogno di uno schermo più grande per godersi al meglio le vicende. Merito anche di una sceneggiatura che sembra più equilibrata, tra momenti più cupi e drammatici e altri più distesi che non stonano tra loro. Infine, fa piacere ritrovare quel senso del racconto anche attraverso il silenzio delle parole e la presenza di semplici immagini.

Uccidere il passato

The Book of Boba Fett, Temuera Morrison in una scena della serie

Si potrebbe dire, con una punta di malizia e superficialità, che quest'episodio sia così riuscito perché gioca con la nostalgia. In questo caso, nei confronti del Mando che proprio quest'anno ha ceduto la sua terza stagione (in corso di riprese) per questo The Book of Boba Fett. A nostro parere si tratta di una definizione errata, perché crediamo non si possa definire tutto "nostalgico", specie se l'opera in questione ha solo un paio di anni di vita e non è ancora terminata. La verità, più semplice e diretta, è che Mando e l'universo intorno a lui si sono dimostrati molto più interessanti del mondo stantio e polveroso di Boba Fett. Il Credo di Mandalore vede una regola aurea che riguarda la Spada Oscura, o Darksaber che a dir si voglia: bisogna guadagnarsela in combattimento per vedere garantito il potere dei mandaloriani. In questo scontro tra icone, tra Boba e Mando, tra vecchio e nuovo, il vincitore è nettamente uno. Forse, come diceva Kylo Ren nel discusso Star Wars: Gli ultimi Jedi, che per primo aveva fatto intendere come la saga dovesse proseguire, bisognerebbe lasciar morire il passato, ucciderlo se necessario, perché "è il solo modo di diventare ciò che sei". Dopo questo bellissimo episodio, in cui Boba Fett è del tutto assente, non serve appartenere al lato oscuro per capire che solo attraverso i nuovi personaggi, ormai diventati a loro volta nuove icone sostituendo quelle vecchie, Star Wars può tornare a far battere il cuore. Abbiamo davvero bisogno di continuare a guardare al passato, riportando in vita i morti, quando davanti a noi abbiamo un futuro luminoso?