The Bodyguard: Lizzo propone a Chris Evans di recitare insieme nel remake del film

Lizzo ha scelto Twitter e TikTok per proporre a Chris Evans di recitare insieme a lei nel remake di The Bodyguard, appena annunciato dalla Warner Bros.

Lizzo, a quanto pare, non ha ancora abbandonato la sua missione: la cantante e attrice statunitense sta ancora cercando di avvicinarsi il più possibile a Chris Evans e questa volta ha scelto di usare il sequel di The Bodyguard come stratagemma.

La Warner Bros ha appena rivelato che lo studio sta pianificando un remake del film del 1992, in italiano Guardia del corpo", e la cantante ha fatto sapere al mondo che non le dispiacerebbe recitare nel ruolo di Whitney Houston al fianco di Evans.

La rapper ha scelto TikTok e Twitter per condividere una serie di post relativi al futuro remake, pubblicando anche molti messaggi dei fan che suggeriscono lei e la star di "Captain America" come contendenti per i ruoli resi famosi dalla Houston e da Kevin Costner.

"Cosa ne pensate?", ha scritto Lizzo nella didascalia, aggiungendo anche un'emoji sorridente. Negli ultimi mesi l'attrice ed Evans hanno avuto una serie di flirt virtuali sui social media, il primo dei quali ha avuto luogo quando la rapper, dopo aver bevuto un bicchiere di troppo, è scivolata nei messaggi diretti della star di Cena con delitto - Knives Out all'inizio di quest'anno.