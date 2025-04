Guardia del corpo: Sam Wrench sarà il regista del remake del film

Guardia del Corpo, il film con star Kevin Costner e Whitney Houston, sarà al centro di un remake prodotto da Warner Bros.

Il progetto sarà sviluppato da Sam Wrench, già regista di Taylor Swift: The Eras Tour, mentre a scrivere la sceneggiatura sarà Jonathan A. Abrams, recentemente autore di Giurato Numero 2.

Il progetto in fase di sviluppo

Mike De Luca e Pam Abdy, a capo di Warner Bros, hanno rivelato in una nuova intervista la possibile produzione del lungometraggio. Attualmente, tuttavia, non è stato svelato il cast del remake di Guardia del corpo, essendo ancora nelle prime fasi di sviluppo, e sarà interessante scoprire chi erediterà i ruoli di Houston e Costner.

Il film originale ha incassato oltre 411 milioni di dollari al box office e ha ottenuto varie nomination agli Oscar.

Il thriller era stato il secondo maggior successo dell'anno alle spalle di Aladdin, il lungometraggio della Disney uscito nelle sale nello stesso giorno, il 25 novembre. In Italia, nella stagione 1992/93, si piazzò al terzo posto assoluto al box office, dopo La Bella e la Bestia e Basic Instinct.

Cosa raccontava il film originale

Se il progetto targato Warner andrà in porto, sul grande schermo si racconterà quindi nuovamente la storia dell'ex agente dei servizi segreti Frank Farmer che accetta un ruolo come guardia del corpo e si occupa della star della musica Rachel Marron, che si ritrova in pericolo mentre la sua carriera come attrice sta per essere coronata con una possibile vittoria agli Oscar.

Alla regia del thriller c'era Mick Jackson e lo script era firmato da Lawrence Kasdan.

Tra le fila di Warner Bros si sta lavorando al ritorno di altri film campioni di incassi come Gremlins, I Goonies, Amori e incantesimo, Oceans Eleven, e Matrix.