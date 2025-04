Taylor Swift erede di Whitney Houston? La cantante vicina alla firma per il remake di Guardia del corpo

Secondo le ultime indiscrezioni, Taylor Swift sarebbe in fase conclusiva di trattative per il ruolo che fu di Whitney Houston nel remake di Guardia del corpo (The Bodyguard).

In base a quanto riporta il Daily Mail, l'accordo tra Swift e Warner Bros. sarebbe ormai quasi concluso e la cantante sarebbe vicina alla firma dopo lunghe discussioni.

L'eredità di Whitney Houston in Guardia del corpo

Le trattative si sono protratte a lungo perché erano parecchi i dettagli e i nodi da sciogliere: dalla musica che Swift scriverà per la colonna sonora, al merchandising collegato al film, fino alla scelta dell'attore che interpreterà la sua controparte amorosa.

Taylor Swift nel video Blank Space

Già da tempo circolano voci sulla scelta di Taylor Swift per interpretare Rachel Marron, soprattutto da quando è stato ufficializzato che sarà Sam Wrench, regista del grande successo al box-office Taylor Swift: The Eras Tour, a dirigere il remake.

Il successo planetario del thriller romantico con Kevin Costner e Whitney Houston

Jonathan Abrams, dopo aver lavorato allo script di Giurato Numero 2 di Clint Eastwood, si occuperà della sceneggiatura del film. Al momento, non ci sono ancora conferme ufficiali sul resto del cast.

Guardia del corpo lanciò una delle colonne sonore più famose di tutti i tempi, contenente il brano I Will Always Love You di Whitney Houston, consolidando la reputazione globale della star della musica.

Primo piano di Whitney Houston in Guardia del corpo

Inoltre, il film uscito nel 1992 diede inizio ad una duratura amicizia tra Houston e il suo co-protagonista Kevin Costner, che partecipò come uno degli otto oratori al funerale della cantante, scomparsa prematuramente nel 2012. Kevin Costner negli anni '90 era all'apice della sua carriera, nel decennio in cui recitò anche in film di grande successo come Balla coi lupi, da lui anche diretto, Robin Hood - Principe dei ladri e JFK - Un caso ancora aperto.