Morto Bill Cobbs, star di Una notte al museo e Guardia del corpo con Whitney Houston

Bill Cobbs, prolifico attore caratterista diviso tra cinema e serie tv, è scomparso nella giornata di martedì per cause naturali nella sua casa di Inland Empire, in California, all'età di 90 anni. La sua morte è stata annunciata dai membri della famiglia su Facebook e poi confermata ai media.

L'attore era noto per aver partecipato a tantissime produzioni, tra cui la saga di Una notte al museo, Fratello di un altro pianeta, Il grande e potente Oz e I Soprano, oltre ad altri innumerevoli credit accumulati in una carriera sullo schermo iniziata a metà degli anni '70.

Volto caratterista

"Siamo rattristati nel condividere la notizia della scomparsa di Bill Cobbs. Martedì 25 giugno, Bill è morto serenamente nella sua casa in California. Compagno amato, fratello maggiore, zio, genitore surrogato, padrino e amico, Bill ha recentemente festeggiato il suo 90° compleanno circondato dai suoi cari. Come famiglia, troviamo conforto sapendo che Bill ha trovato pace e riposo eterno con il suo Padre Celeste. Vi chiediamo preghiere e incoraggiamento in questo momento" ha scritto il fratello Thomas G. Cobbs.

Bill Cobbs nel ruolo dello scienziato Emory Erickson nell'episodio 'Dedalo' della serie tv Enteprise

Il suo agente Chuck I. Jones ha aggiunto:"Bill era un essere umano straordinario oltre ad essere un attore spettacolare. Era molto gentile, generoso e attento agli altri". Nato a Cleveland, in Ohio, nel 1934, Wilbert Francisco Cobbs debuttò sullo schermo nel 1974 dopo una prima parte di carriera dedicata al teatro, con un piccolo ruolo nel film Il colpo della metropolitana (Un ostaggio al minuto). Dopo un cameo in Una poltrona per due di John Landis e un ruolo in Silkwood di Mike Nichols, si fece notare nel personaggio di Walter in Fratello di un altro pianeta.

Specializzatosi in ruoli da caratterista, Bill Cobbs arricchì particolarmente la propria filmografia negli anni '80 con Cotton Club e Il colore dei soldi e la sua esperienza sul piccolo schermo in The Equalizer, Sesame Street e The Slap Maxwell Story. Negli anni '90 mantenne regolare la propria prolifica attività in serie come E.R. - Medici in prima linea nel film di successo del 1992, Guardia del corpo, insieme a Kevin Costner e Whitney Houston, e in seguito nel lungometraggio di Rob Reiner, L'agguato - Ghosts from the Past. Personaggio ricorrente nella serie Volerò via, è apparso come guest star in tantissime serie conosciute.

Al cinema, uno dei suoi ruoli più conosciuti è nel film del 2006 Una notte al museo, con Ben Stiller, nel ruolo della guardia di sicurezza Reginald al fianco di Dick Van Dyke e Mickey Rooney, ruolo ripreso anche nel 2014 in Il segreto del faraone. Secondo l'agente, Bill Cobbs "era particolarmente orgoglioso di aver ricevuto un Daytime Emmy Award e del suo lavoro con il cast e la troupe di film come Demolition Man, Guardia del corpo e Il grande e potente Oz".