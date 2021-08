Chris Evans risponde a Lizzo: "Stai per partorire mio figlio? Mia madre ne sarà felicissima"

Chris Evans ha scherzosamente risposto allo sketch che Lizzo ha pubblicato sul suo profilo TikTok, inviandole un messaggio privato su Twitter. La scorsa domenica la celebre cantante ha annunciato di essere incinta, rivelando che Evans è il padre del bambino.

La scorsa settimana Lizzo, rispondendo ad un fan su TikTok, ha scherzato dicendo che era incinta del bambino della star di Avengers, dopo aver precedentemente rivelato che "qualche mese fa", da ubriaca, aveva inviato un messaggio diretto all'attore attraverso il suo profilo Twitter.

In seguito, Lizzo ha pubblicato un video, aggiungendo in sottofondo la colonna sonora di Captain America: il primo vendicatore, in cui ha dichiarato: "C'è qualcosa che ho cercato di nascondere a tutti, una faccenda personale e privata, solo tra me e il padre di mio figlio, ma adesso è il momento di dire la verità." In seguito la cantante ha mostrato la sua pancia ed ha gridato: "Presto avremo un 'Baby America'!"

"Ciao! Ho appena sentito parlare del nostro piccolo, della nostra gioia in fasce, mia madre ne sarà felicissima lol", ha scritto la star di Captain America, 40 anni, in un DM indirizzato alla cantante di Juice. "Promettimi solo di non fare un Gender Reveal Party lol".