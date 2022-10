The Big Bang Theory, Chuck Lorre: "Non ho aggiunto più sesso tra Kaley Cuoco e Johnny Galecki dopo la rottura"

Kaley Cuoco e Johnny Galecki sono ancora convinti che il creatore di The Big Bang Theory abbia aggiunto più baci e scene di sesso tra i loro personaggi dopo la loro rottura nella vita reale per deriderli-.

Il creatore di The Big Bang Theory, Chuck Lorre, in una nuova dichiarazione contenuta in un libro ha negato di aver aggiunto più scene di sesso tra Kaley Cuoco e Johnny Galecki dopo la rottura tra i due attori nella vita reale.

Johnny Galecki e Kaley Cuoco nel pilot di The Big Bang Theory

Kaley Cuoco e Johnny Galecki saranno per sempre associati ai rispettivi ruoli di Penny e Leonard nella serie comica CBS The Big Bang Theory. Proprio come nello show, i due interpreti hanno avuto una relazione sentimentale durata dal 2008 al 2010. Gli sceneggiatori di The Big Bang Theory stavano già pianificando la rottura tra Penny e Leonard quando Cuoco e Galecki si separarono nella vita reale. Durante le interviste per il nuovo libro di Jessica Radloff, The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story, sia Cuoco che Galecki hanno confessato a Vanity Fair la loro convinzione per cui il creatore della serie Chuck Lorre avesse aggiunto baci e scene di sesso tra Penny e Leonard dopo la rottura proprio per farsi beffe di loro.

Johnny Galecki e Kaley Cuoco in una scena dell'episodio The Big Bran Hypothesis di The Big Bang Theory

"All'improvviso, abbiamo iniziato a notare che c'erano scene di baci extra per i nostri personaggi o scene di sesso", ha detto Kaley Cuoco. "Mi sono detta, 'Penso che Chuck ci stia prendendo in giro!' Eravamo convinti. Pensavamo che lui avesse pensato 'Vogliono lasciarsi nel mio show, beh, ecco qua! Ed ecco come si è vendicato".

Nonostante la rottura fictional tra Penny e Leonard, i due personaggi sono stati spesso vittima di "ricadute", senza una separazione netta. Johnny Galecki ha spiegato divertito:

"Anche se era organico per i personaggi, penso che volesse prendersi gioco di noi. Se è stato un incidente, è stato un incidente molto tempestivo".

The Big Bang Theory, Kaley Cuoco: "Riesco a vedere solo le prime stagioni della serie"

Quando gli sono state riferite le affermazioni delle sue star, Chuck Lorre ha negato e ha detto che non avrebbe mai deriso nessun attore durante la lavorazione di una serie televisiva:

"No. Affatto. Fare un buon show non ti lascia spazio di prenderti gioco di nessuno. L'obiettivo era realizzare un grande show e far contare ogni minuto di ogni episodio. E quello era l'unico obiettivo. Non abbiamo quel tipo di libertà di mettere a rischio una serie TV in cui ci metti il ​​​​tuo cuore e la tua anima per pasticciare con la testa di qualcuno. No."

Lorre ha aggiunto: "Penso che sia affascinante il fatto che pensino che avessimo la capacità mentale di pasticciare con loro. La difficoltà di Penny e Leonard di mantenere una relazione è stato uno dei motivi per continuare a guardare la serie, per vedere se ce l'avrebbero fatta. Tutti facevamo il tifo per loro, volevamo che trovassero la felicità".