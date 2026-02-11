Kaley Cuoco ha ceduto al botox sul set di The Big Bang Theory: "La mia faccia non si muoveva più"

L'interprete di Penny ha ricordato la prima (brutta) esperienza col botox e le difficoltà sul set della serie comica di culto dopo il trattamento che gli aveva bloccato la faccia.

Da buona fan dei trattamenti estetici, Kaley Cuoco ha provato il botox, ma lo ha fatto nel momento sbagliato. L'attrice ha ricordato l'esperienza da incubo sul set di The Big Bang Theory dopo il primo trattamento di cui ignorava gli effetti collaterali.

"Il mio primo Botox, l'ho fatto sulla fronte ed ero così eccitata", ha raccontato Cuoco durante il podcast Not Skinny but Not Fat di Amanda Hirsch.

Peccato che nei giorni del trattamento l'attrice era impegnata nelle riprese di un episodio della serie comica di culto, dove interpreta Penny, che le richiedeva di essere molto espressiva, il che si è rivelato molto più difficile del previsto.

"C'è una scena in cui dovevo fare questa cosa con il viso e non riuscivo a muovermi", ha ricordato. "Il fatto che nessuno abbia detto niente - probabilmente lo stavano pensando - mi ha lasciata senza parole."

Kaley Cuoco in una scena di The Big Bang Theory

Come il botox ha influenzato le scene di Kaley Cuoco in The Big Bang Theory?

Pur impegnandosi al massimo, Kaley Cuoco ha spiegato di essere impossibilitata a recitare come richiesto perché il suo viso era troppo rigido per riuscirci.

"Ripetevo le battute e niente si muoveva", ha detto. "La mia fronte non si muoveva e sembrava che stessi cercando di muoverla."

La brutta esperienza è servita da monito per l'attrice che, da quel momento in poi, è stata molto più attenta alle procedure estetiche.

"È stato allora che ho pensato: 'Wow. Calmiamoci, facciamo attenzione".

Quali procedure estetiche ha fatto Kaley Cuoco?

Nonostante la prima esperienza traumatica imperfetta, Kaley Cuoco apprezza i risultati del Botox continua a farsi iniezioni intorno agli occhi e al collo. L'attrice ha parlato pubblicamente delle sue mastoplastiche additive, un intervento a cui si è sottoposta due volte, scherzando: "Mi piacerebbe un terzo paio".

Cuoco ha aggiunto che sottoporsi all'intervento per ingrandire il seno è stata "la decisione migliore che abbia mai preso". La star di The Big Bang Theory ha parlato apertamente delle motivazioni che l'hanno spinta, raccontando alla rivista Redbook che l'intervento l'ha aiutata a sentirsi "più sicura" del suo corpo.?

"Non avevo seno!", ha dichiarato in un'intervista del 2015. "L'operazione è stata davvero la cosa migliore di sempre! Mi sono sempre sentita sproporzionata. Le protesi mi hanno fatto sentire più sicura del mio corpo. Non si trattava di cercare di diventare una pornostar o di voler apparire sexy e attraente."

Due anni dopo ha dichiarato a Women's Health di essersi rifatta il naso e ha difeso la sua decisione dalle critiche alla chirurgia estetica.

"Per quanto tu voglia amare te stessa, mi dispiace, ma vuoi anche avere un bell'aspetto", ha detto. "Non credo che dovresti farlo per un uomo o per chiunque altro, ma se ti fa sentire sicura di te, è fantastico."