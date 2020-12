The Big Bang Theory, Kaley Cuoco: "Riesco a vedere solo le prime stagioni della serie"

Kaley Cuoco ha svelato i motivi per cui riesce solo a rivedere le prime stagioni di The Big Bang Theory, serie in cui interpretava Penny.

Kaley Cuoco ha svelato i motivi per cui riesce a guardare solo le prime stagioni della serie The Big Bang Theory di cui è stata protagonista fin dalla prima stagione.

L'attrice, recentemente tornata sul piccolo schermo con The Flight Attendant che ha ottenuto il rinnovo per una seconda stagione, ha raccontato questo particolare dettaglio delle sue abitudini durante il podcast Conan Needs a Friend.

L'interprete di Penny ha spiegato: "Non riesco a credere a quanti diversi tagli di capelli avevo nei primi episodi di The Big Bang Theory e a tutti gli abiti differenti".

Kaley Cuoco ha aggiunto: "Penso sia davvero strano perché sono molto più a mio agio nel guardare le prime stagioni rispetto a quelle più recenti. Le ultime sono ancora troppo emozionanti per me. Con le prime mi sembra di essere una persona diversa e in un periodo differente, quindi riesco a guardarle e ridere. Ma le più recenti sono difficili, era strano uscirne e capire quale sarebbe stato il mio prossimo passo. Nella mia mente la serie sarebbe andata avanti per 27 anni".

L'attrice ha ammesso più volte che girare le ultime puntate è stato davvero emozionante ed era consapevole che sarebbero state versate molte lacrime perché tutti amavano lavorare a The Big Bang Theory e il team che ha realizzato per così tanti anni lo show. Kaley aveva raccontato. "Semplicemente adoro le persone con cui lavoro ogni giorno, ma tutto finisce. Tutti si vogliono ancora follemente bene. Siamo tutti d'accordo con la scelta, siamo semplicemente cresciuti insieme, quindi è la nostra decisione da adulti".