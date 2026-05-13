The Big Bang Theory: il teaser dello spinoff su Stuart cita Matrix e altri cult sci-fi

HBO Max ha condiviso online il trailer della nuova serie Stuart Fails to Save the Universe, ideata come spinoff di The Big Bang Theory.

Il video svela inoltre la data di uscita ufficiale del primo episodio sul piccolo schermo: venerdì 24 luglio.

Le anticipazioni svelate dal teaser

La prima stagione di Stuart Fails to Save the Universe sarà composta da 10 puntate e il teaser svela qualche anticipazione sulla trama e sulle citazioni a film, fumetti e altri elementi legati alla cultura pop.

Il personaggio interpretato da Kevin Sussman, Stuart Bloom, si ritroverà infatti alle prese con un'incredibile missione che lo porterà a fare i conti con delle versioni alternative di se stesso e degli altri personaggi conosciuti grazie a The Big Bang Theory.

Nel teaser si vede qualche dettaglio dell'incubo apocalittico che porta all'incontro tra varie realtà.

Nel cast della serie, scritta e prodotta da Chuck Lorre, ci saranno inoltre Lauren Lapkus che riprende la parte di Denise, la fidanzata di Stuart, Brian Posehn nel ruolo di Bert, e John Ross Bowie che sarà Barry.

Il progetto vede nel team dei produttori anche Zak Penn e Bill Prady, co-creatore di The Big Bang Theory, ed è una co-produzione tra Chuck Lorre Productions e Warner Bros. Television.

Ecco il teaser:

La trama dello spinoff di The Big Bang Theory

La storia raccontata nelle puntate, di cui erano state recentemente condivise delle foto, segue Stuart Bloom, proprietario di un negozio di fumetti, che ha il compito di ripristinare la realtà dopo aver rotto un dispositivo costruito da Sheldon e Leonard, provocando accidentalmente un Armageddon multiversale.

Stuart è aiutato in questa missione dalla sua ragazza Denise, dall'amico geologo Bert e dal fisico quantistico/vero rompiscatole Barry Kripke. Lungo il percorso, incontrano le versioni provenienti da universi alternativi dei personaggi che abbiamo imparato a conoscere e ad amare in The Big Bang Theory. Come suggerisce il titolo, le cose non andranno per il verso giusto.