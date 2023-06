The Big Bang Theory: il produttore svela la 'deplorevole' scena con Penny che mai avrebbe voluto nello show

Il produttore di The Big Bang Theory Steve Molaro ha rivelato quale scena del pilot con Penny desiderava non fosse inclusa nella serie tv.

Il produttore di The Big Bang Theory, Steve Molaro, rivela la scena di Penny del pilot di cui si pente tanto che non avrebbe voluto vederla inserita nella serie tv. Come unico personaggio femminile originale nella sitcom incentrata su un gruppo di nerd, Kaley Cuoco ha interpretato il ruolo di Penny per ben 12 anni. Purtroppo, la rappresentazione del suo personaggio è stata una delle principali fonti di critiche alla sitcom.

Johnny Galecki, Jim Parsons, Simon Helberg, Kaley Cuoco e Kunal Nayyar nell'episodio The Grasshopper Experiment di The Big Bang Theory

In The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series di Jessica Radloff, Steve Molaro ammette i propri errori nel gestire Penny. Ad un certo punto, cita un momento "deplorevole" nel pilot che non avrebbe voluto veder incluso incluso nello show. Ecco di cosa si tratta:

"Era la bionda svampita nel pilot, il che non è proprio eccezionale. C'è una deplorevole gag su come sia vegetariana, ma adori la bistecca. Non ho scritto il pilot, ma quelli sono momenti che vorresti poter cancellare".

Young Sheldon 6: il finale crea un enorme buco nella trama di The Big Bang Theory

I problemi col personaggio di Penny

Kaley Cuoco nell'episodio The Grasshopper Experiment di The Big Bang Theory

Anche il co-creatore di The Big Bang Theory Chuck Lorre ha ammesso di aver commesso degli errori nello sviluppo del personaggio di Penny. Sfortunatamente, poco è stato fatto per correggere questi errori nel corso dello show. Nel finale di The Big Bang Theory viene rivelato che Penny è incinta dopo che ha ripetutamente affermato di non volere figli. Ciò che ha peggiorato questa incoerenza è stato il fatto che non c'è stato alcun tentativo di spiegare perché improvvisamente avesse cambiato idea.

La stessa Kaley Cuoco ha rivelato di non essere d'accordo con il finale di The Big Bang Theory di Penny. Ha combattuto fino alla fine per convincere i produttori e gli sceneggiatori a conservarne la coerenza, ma purtroppo non è stata ascoltata. Quindi, mentre è stato commovente vedere Penny e Leonard celebrare il nuovo traguardo nella loro relazione, il personaggio è impantanato dalle circostanze della situazione.