Young Sheldon 6: il finale crea un enorme buco nella trama di The Big Bang Theory

I dettagli diffusi da CBS sul finale della sesta stagione di Young Sheldon, che negli USA andrà in onda il 18 maggio, creerebbero un importante buco di trama in The Big Bang Theory, come anticipa un nuovo report di TVLine.

CBS avrebbe anticipato la sinossi dello speciale finale di stagione, composto da un doppio episodio, che, a sorpresa, vedrà il giovane Sheldon trasferirsi in Germania dopo il diploma al college. Vi sarebbero però delle incongruenze rispetto alla sinossi della serie madre The Big Bang Theory, come si può leggere nella sinossi:

"Una fuga romantica e una dieta germanica a base di carne (Parte 1) - Mandy sorprende Georgie con un fine settimana alla spa e Sheldon si prepara per la sua estate in Germania".

"Un tornado, un volo di 10 ore e un anello dannatamente bello (Parte 2) - Sheldon e Mary si dirigono in Germania mentre il resto della famiglia Cooper affronta un tornado che si sta dirigendo dritto verso Medford".

The Big Bang Theory: in fase di sviluppo un nuovo spinoff della serie

In The Big Bang Theory, Sheldon si reca in Germania per far visita a un professore presso Heidelberg Institute ed è a questa informazione che il finale della sesta stagione di Young Sheldon si riallaccia. Ciò dovrebbe accadere quando Sheldon ha 15 anni, mentre nel finale della sesta stagione ne ha solo 13. In sostanza, Young Sheldon starebbe accelerando la sua narrazione e saltando circa un anno della vita di Sheldon. Il motivo non è chiaro, ma pare che lo show abbia scelto di non affrontare alcuni aspetti della vita del personaggio, incluso il suo trasferimento a Pasadena per iniziare i suoi studi post-universitari al Caltech, che avviene prima del viaggio in Germania.

Per quello che vale, l'episodio 17 della sesta stagione di Young Sheldon prepara il trasferimento di Sheldon all'estero, che in teoria non dovrebbe accadere così presto. In questo modo, il team creativo salterebbe lo scandalo dei tradimenti di George, che dovrebbe avvenire prima del trasferimento del figlio dal Texas in California. Lo showrunner Steve Molaro ha confermato che i tradimenti non avverranno nella sesta stagione, quindi Young Sheldon potrebbe solo alterare la sequenza temporale di The Big Bang Theory recuperando più avanti altri eventi. Ma questo lo scopriremo con l'arrivo della settima stagione.