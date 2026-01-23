The Big Bang Theory: Kaley Cuoco svela il ritorno di Penny? Ecco dove (forse) la rivedremo

Kaley Cuoco avrebbe anticipato il suo potenziale ritorno nel mondo di The Big Bang Theory. L'attrice ha suggerito che la sua Penny potrebbe apparire nello spinoff in lavorazione, Stuart Fails to Save the Universe.

Ambientata nel futuro, la nuova serie è incentrata su Stuart Bloom e si apre con il proprietario di un negozio di fumetti che deve riparare la realtà dopo aver danneggiato un dispositivo creato da Sheldon e Leonard. Lungo il cammino, innesca inavvertitamente un Armageddon su scala multiverso.

Ideato dai co-creatori di The Big Bang Theory Chuck Lorre e Bill Prady insieme allo sceneggiatore di The Avengers Zak Penn, lo show è il prodotto del mondo di The Big Bang Theory in arrivo su HBO Max. Kevin Sussman interpreta Stuart Bloom, mentre Lauren Lapkus, Brian Posehn e John Ross Bowie tornano nei ruoli di Denise, Bert e Barry Kripke. Il debutto è previsto per la fine dell'anno.

Kaley Cuoco e i colleghi di The Big Bang Theory

Che cosa ha detto Kaley Cuoco sul ritorno di Penny?

In un'intervista con Entertainment Tonight, Kaley Cuoco ha anticipato il suo possibile ritorno nel ruolo di Penny in Stuart Fails to Save the Universe. Impossibilitata a confermare o smentire un cameo, l'attrice si è però lasciata sfuggire una reazione a occhi spalancati che i fan hanno prontamente interpretato come un'ammissione.

In un'intervista separata con ScreenRant, Cuoco ha riflettuto sull'evoluzione di The Big Bang Theory dai suoi umili inizi e sui 12 anni trascorsi nei panni di Penny, elogiando il co-creatore del franchise Chuck Lorre e sottolineando come il franchise abbia sfornato un prequel fantasioso come Young Sheldon per poi continuare a trovare nuove strade.

"Non sono affatto sorpresa. Allo stesso modo in cui hanno fatto il prequel con Young Sheldon, vedendo ora dove stanno andando in questa direzione diversa, la mente di Chuck Lorre si conferma così geniale" ha detto l'attrice. "Quando ami così tanto una serie come questa, perché non espanderla in questi modi davvero diversi e unici? Penso che sia bellissimo. E adoro che provenga da The Big Bang Theory. Adoro che tutto sia iniziato con me e un paio di ragazzi su un divano in un appartamento a mangiare cibo cinese, e poi sia diventato iconico. Ci sono serie con cui sono cresciuta che significano così tanto per me, in cui sento di conoscere queste persone. Mi ci ritrovo. Quindi capisco quando la gente mi dice questo di Big Bang, perché posso identificarmi con le mie esperienze. Fa parte della storia della televisione, e rimarrà per sempre tatuata nella mia anima".