The Big Bang Theory, la reunion di Penny e Leonard: Kaley Cuoco con Johnny Galecki in un nuovo spot

Gli ex protagonisti di The Big Bang Theory Kaley Cuoco e Johnny Galecki si sono riuniti in un nuovo spot per l'app mobile Royal Kingdom. La presenza contemporanea dei due nel medesimo spot ha entusiasmato i fan.

Kaley Cuoco e Johnny Galecki hanno partecipato a tutte le stagioni della serie televisiva andata in onda dal 2007 al 2012, per dodici lunghe stagioni sul piccolo schermo.

Lo spot con Kaley Cuoco e Johnny Galecki di The Big Bang Theory

"La serata giochi con Johnny Galecki ha fatto un salto di qualità grazie a Royal Kingdom" ha scritto Cuoco nella didascalia del post "È stato davvero divertente girare questo spot! Di nuovo insieme con il mio amico JG".

Anche Johnny Galecki ha condiviso un post:"La serata giochi con Kaley Cuoco ha appena ottenuto un serio upgrade grazie a Royal Kingdom. Non potevo crederci quando mi hanno contattato per promuovere Royal Kingdom, perché posso onestamente dirvi che ho giocato oltre diecimila livelli di Royal Match e Royal Kingdom è altrettanto fantastico. PS: non dirò mai che qualcosa è fantastico se non lo credo davvero. Provatelo!".

La reunion di Kaley Cuoco e Johnny Galecki

Nello spot, Galecki entra in casa di Cuoco, dove lei ha preparato una tavola di giochi da tavolo e snack ma lui la interrompe subito esaltando l'app Royal Kingdom e lanciando i giochi da tavolo fuori dalla finestra.

Dopo qualche rimostranza, Kaley Cuoco rimane conquistata dall'app ed esclama:"Wow, è divertente! Hai ragione, non ci servono più questi giochi". Inoltre, il gioco è gratuito e ciò spinge Cuoco a gettare anche le carte di credito dalla finestra. Quando Galecki aggiunge che l'app funziona anche senza wi-fi e non ha pubblicità, Cuoco lancia anche il router e la tv fuori dalla finestra:"È una reazione esagerata?" chiede Cuoco e Galecki risponde:"Forse, ma questo gioco è fantastico".

Kaley Cuoco e Johnny Galecki in una scena di The Big Bang Theory

Kaley Cuoco e Johnny Galecki hanno interpretato Penny e Leonard nella sit-com The Big Bang Theory; all'inizio della produzione, Cuoco e Galecki si frequentarono per qualche tempo e in seguito rimasero amici.