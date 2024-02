The Bear: la terza stagione della serie uscirà a giugno

The Bear, l'amatissima serie di successo con protagonista Jeremy White nei panni dello chef Carmy, tornerà per la sua terza stagione a giugno. La notizia è stata annunciata da John Landgraf, presidente di FX, durante la presentazione del network al press tour invernale 2023 della Television Critics Association.

Landgraf, tuttavia, non ha condiviso sulla stagione: quando gli è stato chiesto se lo show avrebbe portato tante guest star di alto profilo come nella seconda stagione, ha scherzato: "Sfortunatamente, non posso dire nulla. Sono rimasto sorpreso come voi quando è arrivato l'episodio di Natale".

Landgraf ha comunque parlato della strategia di rilascio dello show, confermando che tutti gli episodi verranno diffusi in un unico giorno piuttosto che di settimana in settimana. "Confesso che sia per me, che per che hanno lavorato allo show, uscire settimanalmente ci metteva molto in ansia. Così abbiamo deciso di far uscire tutto insieme, perché aveva un bel finale ottimista". Qui potete leggere tutto quello che sappiamo fino ad ora su The Bear 3.

Il successo di The Bear

The Bear è stato un grande successo per FX. Oltre a raggiungere un pubblico considerevole con entrambe le stagioni, la prima stagione ha portato a casa 10 trofei alla cerimonia degli Emmy del mese scorso, tra cui quello di migliore serie comica. La seconda stagione ha già iniziato a raccogliere premi: Jeremy White, Ayo Edebiri e la serie nel suo complesso si sono aggiudicati i primi posti sia ai Golden Globes che ai Critics Choice Awards, e anche Ebon Moss-Bachrach ha vinto un Critics Choice Award.