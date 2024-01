Emmy Awards: i vincitori. Succession, The Bear e Lo scontro trionfano alla 75ma Notte dei premi alla TV

Sei premi per Succession e The Bear e cinque per Beef - Lo scontro, trionfatori assoluti della Notte degli Emmy Awards

Prima di tutto va ricordato che gli Emmy che si sono svolti questa notte sono slittati dal 18 settembre 2023 a oggi. Tre show hanno dominato gli Emmy Awards 2023 della premiazione appena conclusasi. Si tratta di Succession, The Bear e Lo scontro. Succession e The Bear hanno pareggiato con sei premi ciascuno e Lo scontro li ha seguiti da vicino con cinque trofei.

Succession ha vinto il premio come Miglior serie drammatica, e i protagonisti Kieran Culkin (Miglior attore protagonista in una serie drammatica), Sarah Snook (Miglior attrice protagonista in una serie drammatica) e Matthew MacFadyen (Miglior attore non protagonista in una serie drammatico). Lo scrittore e creatore Jesse Armstrong e il regista Mark Mylod hanno vinto per l'episodio Il matrimonio di Connor, in cui muore Logan Roy, CEO della Waystar Royco.

The Bear ha vinto il premio come Miglior serie commedia per la sua prima stagione, con Jeremy Allen White (Miglior attore protagonista di una serie comedy), Ayo Edebiri (Miglior attrice protagonista) ed Ebon Moss-Bachrach (Miglior attore non protagonista). Inoltre il creatore Christopher Storer ha vinto per la scrittura e la regia.

Come Miglior miniserie ha vinto Lo Scontro, tradotto in italiano con Lo scontro, che si è anche aggiudicata i premi per i migliori interpreti, ovvero Stephen Yeun e Ali Wong.

Snobbatissima The Last of Us: la serie HBO sull'apocalisse zombie vantava ben 25 nomination, mentre The White Lotus, che ne aveva 24, porta almeno a casa il premio per la Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica, conquistato dalla bravissima Jennifer Coolidge.

Ecco la lista completa dei vincitori:

Migliore serie drammatica

Succession

Miglior attore protagonista in una serie drammatica

Kieran Culkin - Succession

Migliore attrice protagonista in una serie drammatica

Sarah Snook -Succession

Miglior attore non protagonista in una serie drammatica

Matthew Macfadyen - Succession

Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica

Jennifer Coolidge - The White Lotus

Miglior serie tv commedia

The Bear

Miglior attore protagonista in una serie commedia

Jeremy Allen White - The Bear

Miglior attrice protagonista in una serie commedia

Quinta Brunson - Abbott Elementary

Miglior attore non protagonista in una serie commedia

Ebon Moss-Bachrach - The Bear

Miglior attrice non protagonista in una serie commedia

Ayo Edebiri - The Bear

Miglior miniserie/film TV

Lo scontro

Miglior attore protagonista in una miniserie o film TV

Steven Yeun - Lo scontro

Miglior attrice protagonista in una miniserie o film TV

Ali Wong - Lo scontro

Miglior attore non protagonista in una miniserie o film TV

Paul Walter Hauser - Black Bird

Miglior attrice non protagonista in una miniserie o film TV

Niecy Nash - Dahmer/Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer

Miglior regia per una serie televisiva drammatica

Mark Mylod per l'episodio "Le nozze di Connor" di Succession

Miglior regia per una serie tv commedia

Christopher Storer per l'episodio "La recensione" di The Bear

Miglior regia per una miniserie o film TV

Lee Sung Jin per l'episodio "Figure di luce" di Lo scontro

Miglior sceneggiatura per una serie tv drammatica

Jesse Armstrong per l'episodio "Le nozze di Connor" di Succession

Miglior sceneggiatura per una serie tv commedia

Christopher Storer - per l'episodio "Cambio di programma" di The Bear

Miglior sceneggiatura per una miniserie o film Tv

Lee Sung Jin per l'episodio "Gli uccelli non cantano, gridano di dolore" di Lo scontro

Miglior reality show-competizione

America's Next Drag Queen

Miglior sceneggiatura per un programma di varietà

Last Week Tonight with John Oliver

Miglior serie Talk di varietà

The Daily Show With Trevor Noah

Miglior Special di varietà

Elton John Live: Farewell From Dodger Stadium