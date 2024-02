Pirati dei Caraibi 6: una star della serie The Bear prenderà il posto di Johnny Depp?

Si vocifera che il reboot di Pirati dei Caraibi in arrivo avrà una donna protagonista, riflettori puntati sulla star della serie Disney+ The Bear.

Secondo un recente rumor, Disney potrebbe aver scelto la protagonista del reboot della saga dei Pirati dei Caraibi. La serie incentrata sulle gesta del pirata Jack Sparrow, interpretato da Johnny Depp, volgerà al femminile e potrebbe vedere protagonista la star della pluripremiata serie The Bear Ayo Edebiri.

The Bear: un'immagine di Ayo Edebiri

A svelare l'anticipazione è l'insider Daniel Richtman via X, confermando la volontà di Disney di realizzare un reboot al femminile della lucrosa saga ispirata alla popolare ride piratesca scommettendo su Ayo Edebiri. L'attrice sarebbe la prima scelta dello studio per il ruolo di Anne, giovane piratessa alla ricerca di un tesoro nascosto. Edebiri è meglio conosciuta per la sua interpretazione, vincitrice di un Emmy, nel ruolo della chef Sydney Adamu nella serie The Bear oltre a essere apparsa nelle commedie Theatre Camp e Bottoms.

Pirati dei Caraibi: quale sarà il futuro del franchise?

Cosa ne sarà di Pirati dei Caraibi 6?

Un sesto film della saga dei Pirati dei Caraibi è in lavorazione dal 2011. Sfortunatamente per i fan, il sequel è stato afflitto da ritardi e polemiche dopo l'uscita di scena della star principale Johnny Depp, che è stato escluso dal franchise a causa dei suoi problemi legali con l'ex moglie Amber Heard. La Disney ha tentato senza successo di far ripartire il franchise nel 2018 con gli autori di Deadpool Rhett Reese e Paul Wernick, successivamente ha deciso di puntare su un reboot spinoff al femminile guidato da donne con protagonista Margot Robbie. Era il 2020. Nel 2022, Jerry Bruckheimer, che funge da produttore del franchise, ha confermato che stavano "sviluppando due sceneggiature di Pirati: una con Margot Robbie, una senza."

Il film con Ayo Edebiri sarà sviluppato probabilmente dall'autore di The Last of Us Craig Mazin, il cui coinvolgimento è stato annunciato lo scorso settembre. "Abbiamo ideato il soggetto, ma eravamo convinmti che lo avrebbero ignorato; è troppo strano. E invece lo hanno comprato!" ha spiegato Mazin. "E poi Ted Elliot ha scritto una sceneggiatura fantastica, ma lo sciopero ha bloccato tutto." Ted Elliot ha co-scritto i primi quattro film di Pirati dei Caraibi insieme al suo partner di sceneggiatura Terry Rossio.