The Bear 3: un teaser con Jeremy Allen White svela la data del debutto

I fan di The Bear possono ora segnare nel proprio calendario la data del ritorno della serie con gli episodi della stagione 3: un teaser con star Jeremy Allen White svela infatti che su FX la storia di Carmy proseguirà dal 27 giugno.

La serie è disponibile sugli schermi italiani grazie a Disney+.

Il ritorno di Carmy

Il breve video pubblicato online anticipa il ritorno di The Bear mostrando Jeremy Allen White di nuovo nel ruolo dello chef che gli ha fatto conquistare innumerevoli premi. Carmy viene ritratto mentre è nella cucina del suo ristorante da solo, di notte. Il filmato mostra inoltre la skyline della città di Chicago.

La serie racconta la storia di Carmen "Carmy" Berzatto, un giovane chef proveniente dal mondo della ristorazione, che torna a casa a Chicago per gestire la paninoteca di famiglia - The Original Beef of Chicagoland - dopo la morte straziante del fratello. In un mondo lontano da quello a cui era abituato, Carmy deve bilanciare le realtà schiaccianti della proprietà di una piccola impresa, il suo personale di cucina volitivo e recalcitrante e i suoi rapporti familiari tesi, il tutto mentre affronta l'impatto del suicidio di suo fratello.

Il cast, oltre a Jeremy Allen White, può contare sulla presenza di Ayo Edebiri e Ebon Moss Bacharach. Nel cast ci sono Lionel Boyce, Liza Colon-Zayas, Abby Elliott e Matty Matheson. Tra le guest star degli episodi precedenti ci sono stati Jon Bernthal, Jamie Lee Curtis, Bob Odenkirk, Will Poulter, John Mulaney, Olivia Colman, Sarah Paulson, Molly Ringwald, Joel McHale, Oliver Platt, Molly Gordon ed Edwin Lee Gibson.

Lo show ha già ottenuto il rinnovo per la quarta stagione, che verrà girata in contemporanea con le puntate della terza.