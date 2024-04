The Bear: Will Poulter tornerà nei panni di chef Luca nella Stagione 3

Dopo aver impersonato lo chef Luca nel corso della scorsa stagione di The Bear, Will Poulter tornerà nei panni del personaggio nel corso della Stagione 3, attualmente in fase di riprese e il cui debutto è previsto per questa estate su Disney+.

Nel corso di una precedente intervista, Poulter aveva rivelato di essersi sentito subito molto legato alla serie, in quanto sognava da sempre di realizzare uno show sugli chef.

Poulter ha praticamente implorato FX di ingaggiarlo nello show: "Li ho chiamati. Ho letteralmente implorato di partecipare alla serie. Ho chiesto di poter incontrare Chris Storer e gli ho praticamente comunicato che ero un fan di molti suoi lavori, ma soprattutto di 'The Bear'", aveva raccontato Poulter a Variety.

"È stato così gentile da offrirmi di interpretare Luca e questo ha davvero cambiato la mia vita, ad essere onesti. Mi ha aiutato a realizzare il sogno di interpretare uno chef in TV. Ho un immenso rispetto per gli chef e per le donne e gli uomini di questo settore. Mi sembra che l'intera società si regga sulle spalle delle persone che lavorano nell'industria alimentare e delle bevande, senza che noi lo sappiamo o ci riflettiamo. Ci sostengono e ci mantengono quotidianamente e non vengono mai ringraziati abbastanza per quello che fanno".

The Bear 3 e 4 girate insieme

Dopo l'avvenuto rinnovo della quarta stagione di The Bear, pare che le riprese della terza e della quarta stagione della serie di FX/Hulu avverranno in contemporanea. Invece di trasmetterle tutte in una volta, però, FX le manderà in onda nell'arco di due anni, per far sì che le star possano lavorare ai loro rispettivi progetti cinematografici. Nel frattempo, continuano le speculazioni su una possibile quinta stagione, che potrebbe essere quella conclusiva.