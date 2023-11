The Bear 3: tutto quello che sappiamo sulla nuova stagione della serie

Ecco tutto quello che sappiamo sulla terza stagione di The Bear, tra anticipazioni, cast e previsioni per la serie televisiva di successo.

La terza stagione di The Bear sembra già avere tutti gli ingredienti necessari per stupire e affascinare i fan, che non vedono l'ora di tornare ad esplorare il coinvolgente universo narrativo che ha catturato l'attenzione di milioni di spettatori in tutto il mondo. Lo show, con protagonista Jeremy Allen White, ha completamente conquistato Disney+, crescendo ulteriormente con la sua seconda stagione e guadagnando sempre più popolarità col passare del tempo. Sebbene l'annuncio del rinnovo si sia fatto attendere per mesi, ormai è ufficiale: presto avremo la tanto agognata terza stagione.

The Bear: Jeremy Allen White in una scena

In questo articolo esploreremo tutto ciò che sappiamo finora su The Bear 3 - dalla data di uscita, al ritorno dei personaggi più amati, fino alle anticipazioni sulla trama - fornendo così un'anteprima avvincente di ciò che ci aspetta con la prossima stagione di questa entusiasmante serie televisiva.

The Bear 3: data di uscita

Il 6 novembre Hulu ha rilasciato un comunicato stampa per annunciare che la serie creata da Christopher Storer è stata rinnovata per una terza stagione che debutterà nel 2024. Non è stata ancora diffusa una data di uscita ufficiale per The Bear 3, tuttavia, secondo l'annuncio di FX, ci si aspetta che venga rilasciata nel corso del 2024. "The Bear, che ha stupito il pubblico nella prima stagione per poi raggiungere livelli ancora più alti nella seconda, è diventato un fenomeno culturale. Noi e i nostri partner di Hulu ci uniamo ai fan nell'attesa del prossimo capitolo della storia di The Bear", recita il comunicato diffuso da Nick Grad, presidente di FX Entertainment.

The Bear: una scena della serie

Almeno finora lo show è sempre arrivato con l'inizio dell'estate, generalmente a giugno o luglio. Tuttavia, considerando la durata del recente sciopero di SAG-AFTRA e l'accordo appena raggiunto, sembra improbabile che gli attori siano pronti a riprendere le riprese molto presto. Detto questo, la fine dello sciopero della WGA indica che gli sceneggiatori di The Bear potrebbero già essere al lavoro per creare una trama avvincente per la terza stagione.

Previsioni sul cast: chi tornerà?

Naturalmente, al momento della stesura di questo articolo, il cast della terza stagione di The Bear non è stato ancora ufficialmente confermato visto che, a causa del suddetto sciopero di SAG-AFTRA, gli attori non erano autorizzati a discutere del rinnovo dello show. Detto questo, è ragionevole supporre che la maggior parte del cast principale farà ritorno: rivedremo sicuramente il protagonista interpretato da Jeremy Allen White, che ha guadagnato notevole fama e riconoscimento per il ruolo di Carmen "Carmy" Berzatto. Oltre al suo ruolo in corso in questo show di FX, che gli ha valso una nomination agli Emmy, White farà anche parte del cast del film intitolato The Iron Claw.

The Bear: un momento della serie

Un altro volto che rivedremo con molta probabilità è quello di Ayo Edebiri. Pur avendo interpretato parti notevoli in diverse pellicole e programmi TV, il personaggio di Sydney in The Bear è tra i suoi ruoli più apprezzati e ha notevolmente contribuito alla sua crescente notorietà negli ultimi anni. È molto probabile che anche Ebon Moss-Bachrach faccia ritorno nel ruolo di Richie, il cugino di Carmy che si impegna costantemente per evitare la bancarotta del ristorante.

Tra gli altri membri del cast che dovrebbero fare ritorno figurano Lionel Boyce nei panni di Marcus Brooks, Liza Colón-Zayas nei panni di Tina Marrero, Abby Elliott nei panni di Natalie "Sugar" Berzatto e Matty Matheson nei panni di Neil Fak, essendo questi tutti interpreti che fanno parte del nucleo principale del cast. Per quanto concerne gli straordinari attori con apparizioni occasionali nella seconda stagione, come il personaggio di Jamie Lee Curtis, non si hanno ancora conferme ma è più che comprensibile essere ottimisti. E Jon Bernthal? Secondo alcuni insider i fan possono stare tranquilli: vedremo quasi sicuramente dei nuovi flashback di Mikey.

Le speranze di Jeremy Allen White per la trama della terza stagione

The Bear: un'immagine di Jeremy Allen White

Anche se la trama della terza stagione è ancora avvolta nel mistero, Jeremy Allen White spera con tutto sé stesso che il prossimo capitolo offra a Carmy l'opportunità di redimersi con i suoi amici e la sua famiglia. Durante un'intervista concessa a luglio 2023 a Deadline, prima dell'inizio dello sciopero, a White è stato chiesto di parlare delle sue aspettative per una potenziale terza stagione. Pur ritenendo che la decisione non spettasse a lui e sottolineando l'incertezza della situazione, l'attore ha espresso il desiderio che Carmy abbia la possibilità di crescere, chiedere scusa e che le persone la accettino ancora:

Non ne sono sicuro, onestamente. Voglio dire, non ho discusso con altri attori. Non ho scambiato idee con Chris e penso che sia troppo presto per parlare di queste cose. In ogni caso, spero che Carmy possa evolversi, spero che possa 'uscire dal frigorifero'. Spero che gli venga data l'opportunità di fare ammenda e mi auguro che la gente sia disposta ad accettarlo ancora una volta.

I registi e gli sceneggiatori del nuovo capitolo di The Bear

The Bear 2: una scena

Con tutta probabilità Christopher Storer e Joanna Calo si occuperanno anche della regia della terza stagione dello show, considerato l'eccellente successo delle prime due stagioni. La Calo, che svolge anche il ruolo di produttrice esecutiva e sceneggiatrice, ha diretto cinque episodi in ciascuna delle prime due stagioni. Storer, il creatore della serie, è stato regista di ben dodici degli 18 episodi, ottenendo svariate nomination, tra cui quella per il DGA's 2023 Outstanding Directorial Achievement in a Comedy Series e quella per l'Emmy Award 2023 per Outstanding Directing for a Comedy Series.

The Bear: un'immagine della stagione 2

Al momento, non è chiaro se saranno introdotti nuovi registi per dirigere gli episodi della terza stagione, dato che finora solo un'altra persona al di fuori di Storer e della Calo è stata coinvolta in questo ruolo. Si tratta di Ramy Youssef, creatore e protagonista della serie Ramy, il quale ha diretto un episodio nella prima stagione. Oltre a essere il creatore e regista, Storer è anche uno degli sceneggiatori principali e molto probabilmente continuerà a svolgere questo ruolo nella terza stagione. Sembra improbabile che rinuncerà, considerando che il suo talento ha attirato l'attenzione degli Emmy Awards, guadagnandosi un'altra nomination, questa volta per Outstanding Writing in a Comedy Series.

È altrettanto probabile che Joanna, produttrice esecutiva e regista che ha anche contribuito come sceneggiatrice, continuerà a svolgere le stesse funzioni nella nuova stagione. Tra gli altri potenziali membri della squadra creativa figurano anche Sofya Levitsky-Weitz, Karen Joseph Adcock, Catherine Schetina, Rene Gube e Stacy Osei-Kuffour, già presenti nel team vincitore del premio WGA.

Dove potremo vedere la terza stagione della serie?

The Bear 2: una scena del decimo episodio

In Italia i fan potranno vedere il prossimo capitolo dello show grazie a Disney+ anche se, nei prossimi anni, la separazione tra Disney e Hulu potrebbe subire significative modifiche, se non addirittura scomparire del tutto. Il 1° novembre, Disney ha ufficializzato l'acquisizione completa di Hulu, acquisendo la quota del 33% precedentemente in possesso di Comcast. Disney ha già testato con successo la condivisione di alcuni programmi tra Hulu e Disney+, e l'attesissima serie Marvel Echo sarà presentata in anteprima su entrambe le piattaforme: questa strategia potrebbe essere adottata anche per la terza stagione di The Bear.