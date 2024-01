Golden Globe 2024: i vincitori. Il trionfo di Oppenheimer, Succession, The Bear e Beef. Snobbato Barbie

I vincitori della serata dei Golden Globe 2024 sono stati Oppenheimer e Povere creature! lato cinema, Succession, The Bear e Beef - Lo scontro lato Tv. Snobbatissimo Barbie, premiato solo per il risultato al botteghino e la Miglior canzone. Non ce l'ha fatta il nostro Io capitano.

Oppenheimer, il film di Christopher Nolan sulla bomba atomica, ha deflagrato non solo al botteghino estivo, ma anche nella nottata di premiazione, appena conclusasi, dei Golden Globe 2024, durante la quale si è aggiudicato ben 5 premi: Miglior film (Dramma), Miglior Regia, Miglior Attore protagonista (Cillian Murphy) e Miglior Attore non protagonista (Robert Downey Jr.), oltre alla Miglior Colonna Sonora.

Lato cinema è andata molto bene anche al film di Yorgos lanthimos, Povere creature!, che oltre a essersi aggiudicato il prestigioso premio di Miglior film (Commedia o Musical), ha visto premiare l'incredibile performance della sua protagonista, Emma Stone.

Lato serie Tv, a trionfare sono state le serie Tv Succession sul fronte Drama e The Bear sul fronte Comedy/Musical, premiate anche per i loro straordinari protagonisti: Kieran Kulkin, Sarah Snooke e Matthew MacFadyen per Succession, Jeremy Allen White e Ayo Edebiri per The Bear. È stata anche una grande serata per Beef - Lo Scontro, che si è aggiudicata 3 premi come Miglior miniserie/film tv/serie antologica e per Miglior attore e attrice in una in una miniserie/film tv/serie antologica.

Non è andata bene al nostro Io capitano di Matteo Garrone, a cui è stato preferito il francese Anatomia di una caduta, premiato anche come Miglior sceneggiatura.

Snobbatissimo quanto a premi che contano Barbie di Greta Gerwig, che ha ricevuto il premio solo per il Miglior risultato al botteghino e per la Miglior canzone.

Ecco la lista completa dei vincitori ai Golden Globe:

FILM

Miglior Film (Dramma) Oppenheimer

Miglior film (Musical o Commedia) Povere Creature!

Miglior Regia

Cristopher Nolan - Oppenheimer

Miglior Sceneggiatura

Anatomia di una caduta - Justine Triet, Arthur Harari

Miglior attore (Dramma)

Cillian Murphy - Oppenheimer

Miglior Attrice (Dramma) Lily Gladstone, Killers of the Flower Moon

Miglior Attore (Commedia o musical)

Paul Giamatti - The Holdovers

Miglior Attrice (Commedia o musical)

Emma Stone - Povere Creature!

Miglior Attore non protagonista (Dramma)

Robert Downey Jr. - Oppenheimer

Miglior Attrice non protagonista (Dramma) Da'Vine Joy Randolph - The Holdovers

SERIE TV

Miglior Serie (Dramma) Succession

Miglior Serie (Commedia o Musical)

The Bear

Miglior Attore in una serie (Dramma)

Kieran Culkin - Succession

Miglior Attrice in una serie (Dramma)

Sarah Snook - Succession

Miglior Attore in una serie (Commedia o Musical)

Jeremy Allen White - The Bear

Miglior Attrice in una serie (Commedia o Musical) Ayo Edebiri - The Bear

Miglior Attore non protagonista in una serie Tv

Matthew Macfadyen - Succession

Miglior Attrice non protagonista in una serie Tv

Elizabeth Debicki - The Crown



Miglior miniserie/ film tv/ serie antologica

Beef

Miglior Attore in una miniserie/film tv/serie antologica

Steven Yeun - Beef

Miglior Attrice in una miniserie/film tv/serie antologica

Ali Wong - Beef

Miglior film internazionale Anatomia di una caduta - Francia

Miglior Film d'Animazione

Il ragazzo e l'airone

Miglior colonna sonora Ludwig Göransson - Oppenheimer

Miglior canzone originale Barbie - "What Was I Made For?" di Billie Eilish e Finneas

Miglior Stand-Up Comedian

Ricky Gervais - "Ricky Gervais: Armageddon"

Miglior Risultato al botteghino

Barbie