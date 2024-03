The Bear: la terza e la quarta stagione saranno girate in contemporanea

Dopo l'avvenuto rinnovo della quarta stagione di The Bear, ora veniamo a conoscenza che le riprese della terza e della quarta stagione della serie di FX/Hulu avverranno in contemporanea. Invece di trasmetterle tutte in una volta, FX le manderà in onda nell'arco di due anni, per far sì che le star possano lavorare ai loro rispettivi progetti cinematografici. Si parla ancora di una quinta stagione, che potrebbe essere quella conclusiva.

The Bear 3: Ayo Edebiri sarà regista di un episodio

The Bear: una scena del settimo episodio

The Bear

The Bear segue Carmen "Carmy" Berzatto, un giovane chef proveniente dal mondo della ristorazione, che torna a casa a Chicago per gestire la paninoteca di famiglia - The Original Beef of Chicagoland - dopo la morte straziante del fratello. In un mondo lontano da quello a cui era abituato, Carmy deve bilanciare le realtà schiaccianti della proprietà di una piccola impresa, il suo personale di cucina volitivo e recalcitrante e i suoi rapporti familiari tesi, il tutto mentre affronta l'impatto del suicidio di suo fratello.

La serie è interpretata da Jeremy Allen White, Ayo Edebiri e Ebon Moss Bacharach. Nel cast ci sono Lionel Boyce, Liza Colon-Zayas, Abby Elliott e Matty Matheson. Tra le guest star degli episodi precedenti ci sono stati Jon Bernthal, Jamie Lee Curtis, Bob Odenkirk, Will Poulter, John Mulaney, Olivia Colman, Sarah Paulson, Molly Ringwald, Joel McHale, Oliver Platt, Molly Gordon ed Edwin Lee Gibson. La terza stagione di The Bear andrà in onda nel giugno 2024.